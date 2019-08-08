От Apple потребовали стереть записи личных разговоров пользователей Siri

На американскую корпорацию Apple поданы иски в суд с требованием прекратить нарушение права на неприкосновенность личной жизни. Об этом в среду, 7 августа, сообщило агентство Bloomberg.

Истцы требуют от Apple компенсации и уничтожения записей, произведенных во время общения пользователей с голосовым ответчиком Siri.

Причиной стала утечка информации о том, что подрядчики, тестировавшие работу Siri, из-за случайного срабатывания ответчика слышали личные разговоры пользователей. Отмечается, что подрядчики слушали меньше 1% запросов длиной в несколько секунд, все они были анонимными и не предоставляли информации об Apple ID пользователя.

2 августа стало известно, что в Apple решили пересмотреть программу контроля качества голосового помощника. В частности, в новом обновлении пользователи смогут выбрать, отправлять ли на проверку свои запросы. Уточняется, что голосовые помощники Google и Amazon давали такую возможность изначально.