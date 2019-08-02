Apple приостановила программу по прослушке пользователей Siri

Американская компания Apple приостановила программу контроля качества Siri, предполагавшую прослушивание запросов пользователей сторонними компаниями. Об этом 2 августа пишет сайт The Verge со ссылкой на представителя Apple.

Отмечается, что подрядчики слушали меньше 1% запросов длиной в несколько секунд и все они были анонимными и не предоставляли информации об Apple ID пользователя. В компании подчеркнули, что данные передавались для оценки, запускал ли пользователь голосового помощника намеренно или по ошибке. Также производился анализ качества ответов Siri на вопросы, сообщает телеканал «360».

Теперь в компании решили пересмотреть программу контроля качества голосового помощника. В частности, в новом обновлении пользователи смогут выбрать, отправлять ли на проверку свои запросы. Уточняется, что голосовые помощники Google и Amazon давали такую возможность изначально.

В Apple не уточнили, останутся ли уже отправленные записи на серверах подрядчика. Как пишет RNS, ранее компания заявляла, что хранит записи в течение шести месяцев, а затем удаляет идентифицирующую пользователей информацию из копии, которую она может хранить в течение двух или более лет.

19 июля сообщалось, что в России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия. Отмечается, что обладатель данных будет обязан обезличить их так, чтобы раскрыть человека не помогла никакая дополнительная информация.