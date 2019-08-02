Прямой эфир

Apple приостановила программу по прослушке пользователей Siri

0
Фото: Global Look Press/Toin Damen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания Apple приостановила программу контроля качества Siri, предполагавшую прослушивание запросов пользователей сторонними компаниями. Об этом 2 августа пишет сайт The Verge со ссылкой на представителя Apple.

Чек трусцой: почему и куда «утекают» персональные данные покупателей
Кассы торговых точек программируют на передачу сведений о покупках «на сторону»

Отмечается, что подрядчики слушали меньше 1% запросов длиной в несколько секунд и все они были анонимными и не предоставляли информации об Apple ID пользователя. В компании подчеркнули, что данные передавались для оценки, запускал ли пользователь голосового помощника намеренно или по ошибке. Также производился анализ качества ответов Siri на вопросы, сообщает телеканал «360».

Теперь в компании решили пересмотреть программу контроля качества голосового помощника. В частности, в новом обновлении пользователи смогут выбрать, отправлять ли на проверку свои запросы. Уточняется, что голосовые помощники Google и Amazon давали такую возможность изначально.

В Apple не уточнили, останутся ли уже отправленные записи на серверах подрядчика. Как пишет RNS, ранее компания заявляла, что хранит записи в течение шести месяцев, а затем удаляет идентифицирующую пользователей информацию из копии, которую она может хранить в течение двух или более лет.

19 июля сообщалось, что в России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия. Отмечается, что обладатель данных будет обязан обезличить их так, чтобы раскрыть человека не помогла никакая дополнительная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эти наши интернеты: право на забвение проводит госграницы в Сети
И речь даже не о великих азиатских файерволах, а о просвещенной Европе и свободной Америке
С доставкой на борт: в России хотят торговать данными автовладельцев
За передачу информации обещают скидки на товары и услуги

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017