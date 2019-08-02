С доставкой на борт: в России хотят торговать данными автовладельцев

В России хотят торговать данными владельцев «умных» машин — это около 40% российского автопарка, или более 20 млн штук. Такой сервис для таргетированных рекламных кампаний может заработать уже в 2021 году , рассказали «Известиям» в НП «ГЛОНАСС». Он рассчитан на автодилеров, техцентры и онлайн-магазины. Передача информации о своей машине, а также маршрутах ее передвижения будет добровольной. За это автовладелец может получить скидку на товары или услуги. Создание базы несет риск утечки информации, отмечают эксперты, но для угонщиков новая система не будет представлять интереса. Однако сами владельцы машин неохотно будут давать разрешение на передачу данных, опасаясь навязчивых рекламных кампаний.

Соберут данные

Единая система сбора и обработки данных от бортовых компьютеров автомобилей может заработать в России в 2021 году, рассказал «Известиям» вице-президент по технологиям НП «ГЛОНАСС» (федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности) Евгений Белянко. В дальнейшем эту информацию планируют продавать коммерческим структурам для проведения таргетированных рекламных кампаний, рассчитанных на автовладельцев.

— Любые данные от автомобиля можно будет получить только с согласия его владельца. При этом он вправе отказаться от передачи данных либо обменять их на выгодных для себя условиях на сервисы и скидки при оплате товаров и услуг , — отметил Евгений Белянко.

Будет собираться информация о модели и марке автомобиля, его техническом состоянии, маршрутах передвижения, продолжительности остановок вблизи ТЦ, ресторанов и других мест отдыха, а также контактные данные владельцев — телефоны и адреса электронной почты, пояснили «Известиям» в пресс-службе НП «ГЛОНАСС».

А-4 Установка оборудования системы мониторинга и слежения за транспортом Дозор GPS/GLONASS Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Речь идет о продаже так называемых «лидов» — то есть обращений потребителя за услугой или товаром после получения рекламного предложения на электронную почту либо по телефону, пояснил «Известиям» источник, близкий к проекту. Например, для автосервисов можно будет выгрузить базу автомобилей (в конкретном районе), у которых подходит срок очередного ТО. Владельцам таких машин можно предложить техосмотр со значительной скидкой. Цена одного «лида» может составить 4–8 рублей. Срок окупаемости сервиса пока не рассчитан, затраты на его создание составят 3–5 млн рублей, а вся система сбора и хранения данных обойдется примерно в 3 млрд , добавил собеседник «Известий».

Основными пользователями сервиса должны стать автодилеры, станции техобслуживания и онлайн-магазины товаров для водителей. Чтобы дать согласие на передачу данных от своей машины, нужно будет установить на смартфон специальное приложение, интегрированное с системой. Каким будет пользовательское соглашение — пока не ясно. Но не секрет, что сейчас различные интернет-сервисы (например, соцсети) прописывают в нем массу условий, которые становятся сюрпризом для клиентов, но те вынуждены на них соглашаться.

— Главная цель — уйти от таких бездумных «галочек» в соглашениях, — пояснили в НП «ГЛОНАСС». — Если пользователь соглашается на передачу своих данных, то ему начинают приходить таргетированные рекламные предложения на особых условиях. Механизм донесения этих предложений пока прорабатывается, но это точно будет не спам-рассылка. Вероятнее всего, речь пойдет об уведомлении в специальном приложении на смартфоне.

Кроме того, в российском законодательстве нужно закрепить, кому принадлежат данные об автомобиле — его владельцу, дилеру или производителю. В НП отметили, что сейчас этот вопрос прорабатывается.

А-1 Установка оборудования системы мониторинга и слежения за транспортом Дозор GPS/GLONASS в одном из автомобилей Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Сбор данных с бортовых устройств автомобилей, по словам Евгения Белянко, поможет решать и другие задачи.

— Компании смогут улучшить эффективность своей работы. Городские службы — более качественно планировать развитие дорожной сети и приоритеты ремонта дорог, владельцы АЗС — оптимизировать расположение заправочных станций, а экологические службы — заранее предсказывать повышение концентрации опасных веществ, — отметил он.

В Минтрансе вопрос о разработке нормативной базы для сбора данных автовладельцев переадресовали в Минпромторг. Там «Известиям» сообщили, что уже ведется разработка ряда актов международного и национального уровня, направленных на создание нового высокотехнологичного рынка транспортных средств, использующих «большие данные» (Big Data).

Ценный ресурс

На начало нынешнего года в России насчитывалось 51,4 млн машин — легковых, легких коммерческих и грузовых, свидетельствуют данные агентства «Автостат». При этом доля «умных» машин, способных передавать различные данные с бортовых устройств, сейчас достигает 40%, уточнили «Известиям» в пресс-службе НТИ «Автонет» (госструктура, отвечающая за развитие онлайн-технологий для автомобилей). В ближайшие пять лет количество таких машин удвоится.

Современный автомобиль — источник разнообразных данных, которые в случае правильной обработки являются ценным ресурсом, подчеркнул Евгений Белянко. Сейчас их сбор и систематизация, по его словам, «носят хаотичный характер».

— У проекта хорошие перспективы для окупаемости, — считают в НТИ «Автонет». — К концу 2020 года на российских дорогах будет более 6 млн персональных легковых автомобилей, подключенных к системе экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», и около 3 млн пользователей «умного страхования».

А-2 Тревожная кнопка системы «ЭРА-ГЛОНАСС», с помощью которой водитель, попавший в аварию, может вызвать экстренные службы спасения Фото: РИА Новости/Семен Апасов

При этом передавать данные с бортового компьютера, согласно опросам Ernst&Young, готовы порядка 75% автовладельцев, если это уменьшит стоимость владения машиной, в том числе расходы на страховку, сервис и топливо.

Сбор данных с бортовых устройств автомобилей происходит, начиная с конца 1980-х годов. В частности, в США и Японии такие проекты поддерживались на уровне правительств, считающих внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) стратегической задачей. Второй этап развития ИТС наступил в 1990-е годы с распространением мобильной связи и навигации, а массовое внедрение — в начале 2000 годов, когда активно внедрялась GPRS.

Опасные базы

Создание такой базы данных вряд ли приведет к существенным новым рискам с точки зрения возможности взлома самого автомобиля или угона, сказал «Известиям» антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Денис Легезо.

Подключиться к современной машине теоретически можно через уже имеющиеся каналы связи, новой точки входа злоумышленники не получат.

При этом хакеры и мошенники, как правило, охотятся за деньгами, поэтому автомобиль станет для них всерьез интересен тогда, когда начнет выполнять функции «кошелька» — как сейчас смартфон, добавил эксперт. Однако в целом, по мнению Дениса Легезо, передача личных данных в некую внешнюю базу несет определенный риск, поскольку «утечки из таких хранилищ происходят постоянно».

Директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин усомнился в том, что проект будет пользоваться большой популярностью у автомобилистов.

— К примеру, у меня недалеко от дома есть проверенный сервис, качество хорошее. Зачем ехать куда-то еще, чтобы получить скидку в 5–10%? — отметил он.

А-3 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Модель сервиса — вполне логичная, но необходимо продумать все детали, возразил замруководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов. По его мнению, система должна не только позволять приобретать товары со скидками, но и формировать электронную сервисную книжку в виде приложения, в которое будут заноситься данные о техническом состоянии машины и ремонтных работах. Если такую базу в перспективе интегрировать с онлайн-магазинами, где человек сможет заказать нужную деталь, это будет очень удобно, считает эксперт.