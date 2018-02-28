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В электронные ПТС могут включить личные данные автовладельцев

Это должно обезопасить покупателей подержанных машин
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Оператор системы электронных паспортов технического средства (ЭПТС) и Российский союз автостраховщиков (РСА) обратились в правительство с предложением — обязательно указывать персональные данные автомобилистов в ЭПТС. По их мнению, это необходимо, чтобы избежать проблем с определением собственника при перепродаже автомобиля. 

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С 2006 года в России действует федеральный закон о персональных данных. Как рассказал «Известиям» Илья Минкин, глава АО «Электронный паспорт» (оператор системы ЭПТС), нормы этого закона разрешают гражданам не указывать информацию о себе в цифровом ПТС.

— Законодатель решил, что информация о собственнике не обязательна. Мы выполняем эти требования, — заявил Илья Минкин.

Сейчас право собственности конкретного лица на машину удостоверяет «бумажный» ПТС, который изготовляется Гознаком. Но после внедрения ЭПТС подтверждающим документом здесь станет договор купли-продажи (ДКП). 

Граждане чаще всего заключают ДКП в простой письменной форме, бумаги оформляются в автомагазинах. Договор купли-продажи не содержит таких элементов защиты, как, например, водяные знаки. Его нетрудно подделать. Данные о собственнике авто также может  подтвердить свидетельство о регистрации транспортного средства, но оно тоже не очень защищено от подделок. 

Справка «Известий»

Какая информация содержится в ЭПТС?

Электронные ПТС содержат сведения о транспортном средстве, нарушениях ПДД, автостраховках, количестве ДТП и другую информацию. Для персональных данных о собственнике предусмотрена графа «дополнительные сведения», но заполнять ее не обязательно. Все автомашины, выпущенные в обращение до 1 июля, сохранят старые ПТС. Паспорт для новой машины будет оформлять российский автопроизводитель или официальный представитель компании-импортера. Доступ к внесению информации в них получат официальные дилеры, страховщики, ГИБДД, налоговая инспекция и судебные приставы.

 

С новым автомобилем всё проще: его продает официально уполномоченный импортером дилер, в этом случае собственник очевиден. Но продажа подержанной машины без данных о собственнике выглядит проблемной, считает юрист Сергей Иванов (занимается правовой защитой автовладельцев).

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Глава компании — администратора системы электронных паспортов транспортного средства (ПТС) — о том, кто будет заниматься их оформлением, что делать владельцам уже зарегистрированных автомобилей и с какими сложностями может быть связан переходный период

— В случае вторичных продаж неясно: зачем нужен ЭПТС, если информации о собственнике он не несет. Здесь большое поле для махинаций, — уверен адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Обезопасить покупателей от недобросовестных продавцов может внесение в ЭПТС персональных данных.

Другим решением проблемы прозрачности сделок стала бы их регистрация у нотариуса. Он проверит данные паспортов продавца и покупателя и внесет эту информацию в реестр. Такая практика была распространена в 1990-х годах.

РСА выступает за внесение изменений в постановление правительства РФ № 567, регламентирующее нормы ОСАГО. Тарифы этого вида страхования учитывают место жительства собственника авто, без этой информации страховщики не смогут правильно рассчитать премию, сообщили в пресс-службе союза. 

 — Сейчас наши совместные с РСА предложения находятся на рассмотрении в министерствах, — сообщил Илья Минкин. 

По мнению директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, желание хозяина нового авто впоследствии без проблем его продать уже сегодня является стимулом для добровольного заполнения графы «собственник».

С июля 2018 года электронные ПТС будут введены на всей территории России, постепенно они появятся и в остальных странах ЕАЭС.

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