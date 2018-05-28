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Внедрение ГЛОНАСС в регионах замедлилось

Эффективность использования спутниковых навигационных технологий в России остается невысокой
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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За последний год в большинстве регионов России степень внедрения и эффективность использования ГЛОНАСС практически не увеличились. В некоторых субъектах Федерации эти показатели, по данным Минэкономразвития, даже снизились. При этом многие региональные программы по соответствующей тематике уже завершены. В «Роскосмосе» признают проблему и считают, что она может быть решена путем дополнительных финансовых вливаний. От развития спутниковой навигации зависят перспективы беспилотного транспорта и ряда других инновационных проектов, в том числе в области точного земледелия.

Минэкономразвития составило рейтинг регионов России по степени внедрения и эффективности использования ГЛОНАСС (документ есть в распоряжении «Известий»). По итогам 2017 года лидерами стали Воронежская и Курская области, получившие соответственно 67 и 61 балл из 100 возможных. Годом ранее аналогичный показатель у этих субъектов Федерации составлял 60 и 54 балла. В большинстве регионов уровень использования ГЛОНАСС за 12 месяцев мало изменился.

В среднем внедрение навигационных технологий в регионах остается на уровне 20–30 баллов из 100. При этом, например, Севастополь за год в два раза «уронил» соответствующий показатель — с 10 до 5 баллов.

Незначительные масштабы использования спутниковой навигации в министерстве объясняют завершением ранее действовавших региональных целевых программ.

— На уровень оснащения транспортных средств аппаратурой ГЛОНАСС влияют объемы финансирования, наличие региональных и муниципальных программ, связанных с внедрением и использованием технологий ГЛОНАСС, региональных информационно-навигационных систем, — рассказали «Известиям» в Минэкономразвития.

В администрации Кировской области считают рейтинг объективным и соответствующим ситуации, а отсутствие роста (показатель в 42 балла за год не изменился) связывают с завершением соответствующих региональных проектов. Быстрое внедрение навигационных технологий в регионе пришлось на 2011–2013 годы, когда в области действовала программа «Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития».

— Необходимо отметить сокращение затрат на внедрение спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС в сравнении с предыдущими периодами, — отметил «Известиям» представитель министерства информационных технологий и связи Кировской области.

В «Роскосмосе» считают, что дальнейшее развитие ГЛОНАСС-технологий требует дополнительных финансовых вливаний. 

— Развитие высокоточной навигации — это отдельная тема, которую мы обсуждаем с институтами развития, — заявил «Известиям» исполнительный директор по развитию бизнеса и коммерциализации госкорпорации Антон Жиганов. — Она требует серьезных инвестиций, но без этой системы мы не сможем продолжать разговор о цифровой экономике.

По мнению генерального директора навигационного холдинга «СпейсТим» (занимается системами мониторинга на транспорте) Алексея Смятских, от эффективности внедрения ГЛОНАСС-технологий зависят перспективы беспилотного транспорта и другие инновационные проекты, в том числе в области точного земледелия. По словам эксперта, использование ГЛОНАСС на 15–40% снижает стоимость содержания транспорта на предприятии. Во многих отраслях соответствующие траты составляют значительную долю всех расходов — до 15–20%.

— Каждый год в России продается как минимум 400 тыс. устройств ГЛОНАСС/GPS, — сообщил «Известиям» Алексей Смятских. — Очень важно развивать навигационный рынок, активно внедрять технологии спутникового позиционирования для обеспечения безопасности и повышения экономической эффективности транспортного комплекса.

По данным госкорпорации «Роскосмос», около 80% специализированного навигационного оборудования применяется именно на автомобильном транспорте.

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