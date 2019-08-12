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Apple и Google попали в скандал с прослушиванием голосовых помощников

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В мире набирает обороты скандал с прослушиванием голосовых помощников. Записи разговоров с устройствами давно изучают крупные компании. Прослушивают якобы с целью повысить качество работы сервисов. Но благодаря такой "заботе" пользователи рискуют выдать свои секреты. Ведь каждый хоть раз вызывал электронного ассистента случайно. Подрядчик Apple признался, что на записях люди часто по строчке описывают свое самочувствие, диктуют домашний адрес и даже покупают запрещённые препараты. В начале августа Apple и Google объявили, что перестанут прослушивать разговоры с голосовыми помощниками. Но пользователи уже подали на "яблочную" корпорацию коллективный иск. Помимо компенсации люди требуют стереть записи, которые хранит компания.

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