Apple представила новый iPod Touch после четырехлетнего перерыва

Американская корпорация Apple после четырехлетнего перерыва представила новый портативный мультимедийный плеер iPod Touch седьмого поколения. Об этом во вторник, 28 мая, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что на новом устройстве использован созданный Apple чип A10 Fusion, благодаря которому достигается высокое качество изображения. Кроме того, на новом iPod с памятью 256 Гб появилась функция Group FaceTime, с помощью которой можно звонить членам семьи, друзьям или коллегам в режиме видео- или аудиоконференции.

Стартовая цена на новый iPod Touch равна $199 (около 13 тыс. рублей). В магазинах он появится на этой неделе.

Прошлое поколение плеера представили в 2015 году. Он был разработан на базе iPhone 6, но его экран был как у iPhone 5/5S — 4″ Retina-дисплей.

8 мая стало известно, что Apple впервые за 11 лет выпустила игру для смартфона iPhone под названием Warren Buffettʼs Paper Wizard. Сюжет игры основан на истории жизни инвестора Apple — бизнесмена Уоррена Баффета, который начинал свою карьеру с разноски газет. Название отсылает к прозвищу предпринимателя — Wizard of Omaha (Чародей Омахи).