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Apple представила новый iPod Touch после четырехлетнего перерыва

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Американская корпорация Apple после четырехлетнего перерыва представила новый портативный мультимедийный плеер iPod Touch седьмого поколения. Об этом во вторник, 28 мая, сообщается на сайте компании.

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Отмечается, что на новом устройстве использован созданный Apple чип A10 Fusion, благодаря которому достигается высокое качество изображения. Кроме того, на новом iPod с памятью 256 Гб появилась функция Group FaceTime, с помощью которой можно звонить членам семьи, друзьям или коллегам в режиме видео- или аудиоконференции.

Стартовая цена на новый iPod Touch равна $199 (около 13 тыс. рублей). В магазинах он появится на этой неделе.

Прошлое поколение плеера представили в 2015 году. Он был разработан на базе iPhone 6, но его экран был как у iPhone 5/5S — 4″ Retina-дисплей.

8 мая стало известно, что Apple впервые за 11 лет выпустила игру для смартфона iPhone под названием Warren Buffettʼs Paper Wizard. Сюжет игры основан на истории жизни инвестора Apple — бизнесмена Уоррена Баффета, который начинал свою карьеру с разноски газет. Название отсылает к прозвищу предпринимателя — Wizard of Omaha (Чародей Омахи).

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