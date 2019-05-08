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Компания Apple впервые за 11 лет выпустила игру для iPhone

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Фото: REUTERS/Regis Duvignau
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Бесплатная игра под названием Warren Buffettʼs Paper Wizard появилась в магазине приложений App Store.

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Судя по лицензионному соглашению, все права на нее принадлежат компании Apple, передает телеканал «360». Таким образом, это первая игра от Apple со времен запуска App Store в 2008 году.

Сюжет игры основан на истории жизни инвестора Apple — бизнесмена Уоррена Баффета, который начинал свою карьеру с разноски газет. Название отсылает к прозвищу предпринимателя — Wizard of Omaha (Чародей Омахи).

В апреле газета The New York Times сообщила, что корпорация Apple стремится к монополии в области приложений, которые контролируют время использования мобильных телефонов.

На данный момент 11 из 17 самых популярных приложений оказались удалены. Среди них были и платные программы.

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