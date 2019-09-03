СМИ узнали о работе Samsung над складным смартфоном

Южнокорейский производитель Samsung Electronics работает над второй моделью складывающегося смартфона Galaxy Fold. Как пишет Bloomberg 3 сентября, разработку могут представить в начале 2020 года.

По словам источников агентства, корпорация хочет создать телефон для широкого круга потребителей, которых привлекут ностальгия по «раскладушкам» и внешний вид устройства, а не его технические параметры.

В разработке дизайна смартфона производитель сотрудничает с американским дизайнером Томом Брауном (Thom Browne).

Предположительно, вторая модель будет меньше и тоньше своего предшественника. Устройство получит дисплей в 6,7 дюймов (17 см) вместо 7,3 (18,5 см), который будет складываться в квадрат и удобно помещаться в кармане.

Такой размер экрана обеспечит стабильную работу приложений на платформе Android, которые не придется настраивать под квадратный увеличенный экран, как это было с первым Galaxy Fold.

Кроме того, новый гаджет будет иметь две основные камеры и одну фронтальную в верхней части дисплея, как у Galaxy Note 10.

Выход второй модели на рынок будет зависеть от коммерческого успеха ее предшественника, при этом цена будет ниже заявленных для Galaxy Fold $1980 (около 130 тыс. рублей). Старт продаж первой модели намечен на сентябрь. В компании комментировать информацию отказались.

Samsung презентовала Galaxy Fold в конце февраля 2019 года. Запуск нового смартфона должен был состояться в мае в Гонконге и Шанхае, однако в устройстве обнаружили дефекты. Так, на месте сгиба экрана происходили искажения, дисплей переставал работать, а складывающийся экран был слишком хрупким — гаджет выходил из строя даже из-за небольшого повреждения, вызванного влагой или пылью.