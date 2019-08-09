Эксперты спрогнозировали рыночное будущее новых смартфонов Samsung

Samsung представила свой новый широкоэкранный смартфон — Galaxy Note 10. Компания впервые выпустила фаблет в двух модификациях: с диагональю дисплея 6,3 дюйма (Note 10) и 6,8 дюйма (Note 10+). Эксперты оценили новые функции гаджета и спрогнозировали будущее смартфонов на рынке.

Если учитывать, что версия Note 10 для европейских и азиатских рынков будет поддерживать 5G, можно говорить о тройной премьере. Note 10+ — самый широкий и тонкий аппарат из выпущенных Samsung.

Предзаказ на Note 10/10+ в РФ стартовал 8 августа. В рознице смартфон будет стоить 76 990 рублей/89 990 рублей.

Премьера Note будет определять тенденции на рынке фаблетов в ближайший год, прогнозирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, аппарат очень технологичен и быстро вывести на рынок аналогичный продукт у конкурентов вряд ли получится.

Руководитель проекта Content Review Сергей Половников считает Note 10 слишком дорогим и утверждает, что радикальных новшеств в нем нет. Мотивов менять старый фаблет на новый у потребителей немного, говорит он. И хотя таким стимулом могла бы стать поддержка 5G — но пока сети пятого поколения там, где они есть, находятся в зачаточном состоянии. Возможно, поддержка 5G станет более важным преимуществом для фаблетов следующего года.

На мировом рынке спрос на Note 10 могут подстегнуть санкции США против Huawei — главного конкурента южнокорейского производителя в сегменте Android-смартфонов. Но в перспективе это может сыграть с Samsung злую шутку. Компания, которую ничто не сдерживает в плане роста цен и не стимулирует развивать свои продукты, в конце концов начинает терять клиентов, предупреждает Половников.

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Звенящая ширина: какое будущее ждет новые смартфоны Samsung