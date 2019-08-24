Xiaomi Mi 9 получил новую версию прошивки MIUI на базе Android 10

Смартфон Xiaomi Mi 9 от китайского производителя пополнился новой прошивкой MIUI, созданной на базе Android 10. Речь идет о версии апдейта, которая проходит под номером 9.8.22. Об этом в субботу, 24 августа, сообщил портал ithome.com.

Отмечается, что в новой прошивке исправлены недоработки и ошибки предыдущих версий.

Разработчики оптимизировали отображение виртуальной клавиатуры, избавились от ошибки активации черного списка вызовов при смене сим-карты, а также починили баг с облачным хранилищем Xiaomi.

Обновление «весит» почти 2,5 ГБ.

Сам смартфон, представленный в феврале, построен на базе процессора Snapdragon 855 от Qualcomm, он будет доступен в двух версиях: с 6 или 12 ГБ оперативной памяти. Объем постоянной памяти составит 256 ГБ.

Стоимость смартфона составляет от $450 до $600.

28 мая стало известно, что Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который сразу получил прозвище «убийца флагманов». Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855.