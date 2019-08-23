У операционной системы Android сменился логотип

Корпорация Google впервые за пять лет сменила дизайн логотипа операционной системы Android. Об этом 22 августа сообщили в блоге компании.

Символом операционной системы останется робот-андроид, однако теперь на логотипе изображена лишь его голова. Помимо этого изменился и цвет надписи Android. Она стала черной, а не зеленой, поскольку в компании заявили о сложностях ее прочтения для людей с нарушениями зрения.

«Логотип часто сливается с другими цветами, из-за чего его трудно увидеть, поэтому мы придумали новую палитру, улучшающую контраст», — говорится в сообщении Google.

Изменения затронули и названия новой версии операционной системы. Теперь она называется Android 10, хотя до этого вместо цифры там стояла буква Q. Таким образом корпорация решила отойти от традиции называть версии системы в честь каких-либо сладостей.

Так, Android L называлась в честь леденца (Lollipop), Android K — шоколадного батончика Kitkat, а последняя версия операционной системы Android 9 была с приставкой Pie (пирог).

В Google объяснили, что зачастую пользователи не понимали, о какой сладости речь, в связи с языковыми различиями.

9 августа сообщалось, что компания Huawei после введенных против нее ограничений со стороны властей США представила собственную операционную систему для мобильных телефонов Harmony OS. Таким образом разработчики решили заменить используемую сейчас операционную систему Android на своих устройствах.