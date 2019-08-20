Ученые изучили влияние смартфонов на «усталость» мозга

Ученые из Ратгерского университета (США) выяснили, что использование мобильного телефона для отвлечения от работы или учебы приводит к тому, что мозг лишь еще больше утомляется. О результатах исследования рассказывается в пресс-релизе, опубликованном на портале EurekAlert!.

Всего в эксперименте участвовали 414 студентов, которые проходили специальные тесты перед перерывом и после. Также специалисты отобрали контрольную группу, которая решала задания без отдыха.

Оказалось, что сообразительность студентов, отдыхавших с телефоном в руках, была примерно на том же уровне, что у контрольной группы, учившейся без перерыва. В общей сложности люди, пользовавшиеся смартфонами во время отдыха, решали задачи на 22% хуже, чем те, кто проводил время без телефонов.

«Такой эффект можно объяснить тем, что даже простое наблюдение за вашим телефоном заставляет постоянно думать о проверке сообщений, связи с людьми, а также обрабатывать новую информацию», — отметили исследователи.

Ранее в августе ученые из Технологического университета Суинберна в Мельбурне (Австралия) доказали, что похмелье снижает функции мозга и ухудшает память.