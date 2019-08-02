Ученые изучили влияние похмелья на мозг

Ученые из Технологического университета Суинберна в Мельбурне (Австралия) доказали, что похмелье снижает функции мозга и память. Результаты их исследования опубликованы 1 августа на сайте Medicalxpress.

Для своей научной работы специалисты отобрали около 100 посетителей баров в развлекательном районе Брисбена. Добровольцы проходили онлайн-опросы и когнитивные тесты в начале вечеринки и на утро после нее. По словам ученых, в первую очередь они хотели проверить состояние памяти и когнитивной «исполнительной системы», за которую отвечает работа префронтальных областей коры головного мозга. Специалисты отметили, что данная система ответственна за планирование действий и быстроту реакции.

Результаты исследования показали, что чем более высокая концентрация алкоголя была в выдыхаемом воздухе предыдущей ночью, тем медленнее испытуемые проходили тест. Также превысившие дозу алкоголя добровольцы жаловались на ухудшение самочувствия.

«Мы доказали, что похмелье имеет огромное негативное влияние на повседневную деятельность, ухудшая способность управлять автомобилем, работать, учиться и выполнять другие привычные действия», — отметила доктор Сара Бенсон.

По словам исследователей, они продолжат изучать влияние похмелья на работу мозга, так как это является важным для жизни в Австралии. Сейчас допустимый уровень алкоголя в крови австралийских водителей составляет 0.5 промилле, поэтому автомобилисты могут садиться за руль утром после вечеринки.

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