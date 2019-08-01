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Ученые обнаружили «золото гоблинов» на Курилах

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Фото: Государственный природный заповедник «Курильский»
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Редкий мох, называемый «золотом гоблинов», обнаружили ученые Владивостока в лесах заповедника «Курильский». Об этом 1 августа сообщается на его официальном сайте.

«Этот вид и раньше был известен на Кунашире, но после прошедших ветровалов стал чуть ли не самым массовым, благодаря тому, что вывальные комы деревьев формируют идеальные условия для его роста», — сказал руководитель исследовательского проекта, ведущий научный сотрудник лаборатории геоботаники Ботанического сада-института Кирилл Корзников.

Схистостега перистаявключена в Красную книгу Сахалинской области. Этот вид мха способен светиться благодаря тому, что его проросшие ростки имеют линзовидную форму и фокусируют рассеянный свет. Человеческий глаз воспринимает его как красивое свечение, из-за чего мох прозвали золотом драконов и золотом гоблинов.

Разрастания мха обнаружили в процессе проведения первого этапа работ по исследованию ветровалов в лесах заповедника «Курильский», проходившего в период с 15 по 26 июля 2019 года. Второй этап научных исследований запланирован на август — к сотрудникам Ботанического сада-института присоединятся ученые из Ботанического института Чешской академии наук, которые давно изучают последствия воздействий тропических циклонов на лесной покров Японии и Южной Кореи.

Полевые исследования проходят в рамках проекта «Режим нарушений и изменение закономерностей динамики лесных экосистем юга Дальнего Востока России в условиях усиления тропических циклонов», поддержанного Российским научным фондом.

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