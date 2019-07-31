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Назван первый признак алкоголизма

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Фото: Depositphotos
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Врачи назвали первый признак развивающегося алкоголизма. По словам специалистов, насторожить должны трясущиеся руки после употребления спиртных напитков, пишет MedikForum.

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Такое явление называется алкогольным тремором, а возникает оно, когда организм человека на пределе возможностей пытается самостоятельно вывести алкоголь. Также причиной появления дрожи в руках может стать вызванный алкоголем недостаток дофамина — вещества, вырабатывающегося в мозге и ответственного за положительные эмоции. Кроме того, по словам врачей, тремор может вызвать и печеночная недостаточность, которая зачастую возникает на фоне алкоголизма.

При этом медики отметили, что тремор не всегда связан с употреблением спиртного. Если дрожь в руках появляется довольно часто, специалисты рекомендуют как можно скорее обратиться за медицинской помощью, чтобы не подвергать свою жизнь и здоровье опасности.

30 июля ученые предложили лечить расстройства психики с помощью красного вина. По словам специалистов из Университета Буффало, в вине содержится компонент ресвератролом, который является природным антиоксидантом.

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