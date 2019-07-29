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В подтопленных районах Амурской области запретили продажу алкоголя

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Продажу алкоголя запретили в подтопленных районах Приамурья. Об этом 29 июля сообщается на сайте регионального правительства.

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Данное решение приняли в ходе заседания комиссии по ликвидации ЧС под председательством губернатора Василия Орлова, его поддержал прокурор области Руслан Медведев.

Как отмечает телеканал «360», запрет не распространяется на алкоголь крепостью меньше 15% этилового спирта, а также на алкоголь, в составе которого есть тонизирующие вещества. Продолжат торговать спиртным и в предприятиях общепита.

Аналогичные меры принимались во время наводнения в 2013 году и показали свою эффективность: в области сократилось число бытовых преступлений и действий, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии в области действовало ограничение продажи спиртного до 19:00, затем до 21:00, пишет сайт kp.ru.

Режим ЧС ввели в Приамурье 25 июля из-за паводка, вызванного ливнями. 11 населенных пунктов оказались затопленными, пострадали 390 жилых домов и 550 приусадебных участков. Наиболее сложная обстановка фиксируется в Селемджинском и Мазановском районах, где из 10 затопленных поселений эвакуировали 1,3 тыс. человек, включая 380 детей.

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