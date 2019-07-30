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Ученые предложили лечить расстройства психики с помощью красного вина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Американские ученые из Университета Буффало пришли к выводу, что красное вино является эффективным средством борьбы с психическими расстройствами. Итоги своего исследования они опубликовали в журнале Neuropharmacology, пишет MedikForum.

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По словам специалистов, такое действие вина обусловлено компонентом ресвератролом, который является природным антиоксидантом, добываемым из кожуры винограда.

Ученые проводили эксперименты на мышах, которые находились в длительном стрессе. Такое состояние привело к усиленной выработке в организме грызунов гормона кортикостерона. В результате в мозге накапливался фермент PDE4, который приводит к развитию депрессии и тревожности.

Исследователи добавляли в пищу животных винный компонент ресвератрол, который, как оказалось, подавлял аккумуляцию в мозге PDE4 и улучшал психическое состояние мышей. К концу эксперимента уровень депрессии и тревожности у подопытных грызунов существенно снизился.

Специалисты сделали вывод, что ресвератрол может быть эффективной альтернативой препаратам для лечения пациентов, страдающих депрессией и тревожными расстройствами.

12 июля сообщалось, что ученые из университета Сассекса вычислили дозу алкоголя, приводящую к потере силы воли и способную изменить поведение человека. Выяснилось, что на поведение способен повлиять даже один бокал вина или 0,5 л пива.

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