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Ученые создали контактные линзы с функцией масштабирования

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Фото: Depositphotos
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Ученые из Калифорнийского университета и Технологического института Харбина создали уникальные контактные линзы, позволяющие одним движением глаз менять масштаб изображения. Чтобы уменьшить или увеличить картинку, пользователю таких линз достаточно моргнуть, сообщает Lab News.

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«Мягкие линзы, выполненные из чувствительных к стимулам материалов, продемонстрировали превосходные характеристики», — отмечают создатели линз.

Принцип работы изобретения основывается на электроокулографии (ЭОГ). К каждой линзе присоединены пять электродов, которые получают электрические сигналы, возникающие при движении глаз. Эти электроды действуют подобно мышцам глаз. Когда полимерная поверхность становится более выпуклой, линза приближает изображение. Линза может менять свое фокусное расстояние в пределах 32% — на такое способен только человеческий глаз.

В 2018 году ученые обнаружили, что контактные линзы негативно влияют на Мировой океан — люди смывают использованную пару в канализацию, после чего микрочастицы пластика попадают в организмы морских обитателей. Согласно исследованию специалистов из Университета штата Аризона, только в США ежегодно в сточные воды попадает 6–10 т линз, которые становятся источником загрязнения Мирового океана.

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