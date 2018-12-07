Полиграф Полиграфыч: В СК начали определять ложь по движению глаз

Следственный комитет России считает полезным для борьбы с коррупцией внедрять в госструктурах ежегодные проверки на полиграфе отдельных категорий госслужащих. Перспективным инструментом для этих целей СК называет новую технологию — исследования реакции глаз («айтрекер»). В России ежегодно выявляются десятки тысяч коррупционных преступлений. Хоть и немного, но растет их удельный вес в общем количестве уголовных дел: в этом году на 0,1% больше, чем в прошлом.

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В России удельный вес коррупционных дел в общем количестве преступлений увеличился. По данным СК, в 2018 году (за первые три квартала) он составил 1,7%, а в 2017-м — 1,6%. С января по сентябрь 2018 года СК возбудил 14 190 таких уголовных дел. Из них 6 123 уже направлено в суд. Большая их часть (3 693) возбуждена в отношении должностных лиц.

По данным Генпрокуратуры РФ, общее количество преступлений коррупционной направленности с января по октябрь 2018 года составило 27 143 и увеличилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Шире круг

Следственный комитет называет борьбу с коррупцией одним из приоритетов своей деятельности. По словам заместителя руководителя Главного управления криминалистики СК РФ Сергея Рябова, эффективность этой борьбы обеспечивают оперативные службы МВД и ФСБ, которые выявляют такие факты, и экспертные подразделения СК и других спецслужб, помогающие следователям превращать материалы оперативных служб в доказательства.

В изобличении коррупционеров участвуют эксперты-криминалисты, экономисты, лингвисты, программисты, но чаще всех — фоноскописты и специалисты по психофизиологическим исследованиям (применяют полиграф).

Широкое распространение и доступность звукозаписывающих устройств привели к тому, что в распоряжении следователей и экспертов оказываются аудио- и видеозаписи криминальных диалогов. Фоноскопические экспертизы позволяют установить принадлежность голоса и речи конкретному лицу даже в тех случаях, когда коррупционер отрицает свое участие в разговоре. Избежать ответственности не удается и тем, кто намеренно искажает голос и речь.

Преступники, как правило, прекрасно осознают, что они обсуждают незаконные действия, поэтому различными способами пытаются завуалировать сведения, имеющие отношение к передаче денег. Для маскировки информации они часто прибегают к использованию речевого кода, непонятного стороннему слушателю. Лингвистические экспертизы позволяют выявить в разговорах скрытую информацию и установить ее смысл.

— Преступления, как и болезни, проще предупредить, чем лечить, — пояснил «Известиям» Сергей Рябов. — В США госслужбы давно приняли эту норму. Американские законы защищают граждан от проверки на полиграфе, но не госслужащих, которые при трудоустройстве пишут заявление о добровольном отказе от использования этого права.

В России полиграф очень широко используют крупные коммерческие компании и банки, но есть лишь единичные примеры его системного применения в госструктурах.

­— По нашей информации, в мэрии Москвы ежегодно на полиграфе проводится профилактическая проверка сотрудников, связанных с госзакупками, — рассказал Сергей Рябов. — Такие же меры предусмотрены в отношении некоторых работников Росатома, спецслужб.

В Следственном комитете убеждены, что для предупреждения фактов коррупции было бы очень полезно широко распространить такую практику.

Справка «Известий» По данным СК за девять месяцев 2018 года, среди коррупционных преступлений лидирует мелкое взяточничество (1 366 преступлений), на втором месте — мошенничество (1 210), на третьем — дача взятки (1 105). Эти дела уже направлены в суд. Почти половина коррупционных преступлений — 49,5% — была совершена в правоохранительной сфере. Среди обвиняемых в коррупции оказалось 373 человека с особым правовым статусом, в том числе семь депутатов заксобраний регионов, 12 руководителей и 22 следователя органов МВД, один руководитель и семь следователей СК, семь прокуроров и три помощника прокурора, 91 депутат органов местного самоуправления, 116 выборных глав муниципальных образований, 49 членов избирательных комиссий, 46 адвокатов. Размер причиненного ущерба от коррупционных действий, по данным ГИАЦ МВД РФ, составил более 16,5 млрд руб. Если судить по числу возбужденных в этом году уголовных дел, то самыми активными регионами в борьбе с коррупцией стали Челябинская область (возбуждено 639 дел), Татарстан (459) и Москва (421).

Заглянуть в душу

В ближайшее время СК внедрит новое техническое устройство, которое поможет сделать проверку на полиграфе более эффективной. Это детектор лжи по глазам. Аппарат создан на основе айтрекера (EYE-tracking) — прибора, отслеживающего двигательную активность глаза. Он широко применяется для исследований в медицинской сфере и в коммерческом секторе (в основном в рекламе).

Его начали использовать в США в 2018 году, однако технологию закрыли. Поэтому в СК создали собственную программу для этого прибора. Принцип работы на айтрекере такой же, как на полиграфе: человеку задают вопрос и фиксируют его реакцию при ответе. Но в данном случае эксперт исследует движение глаз.

Реакция глаз идет сразу вслед за осознанием текста. Зрачком нельзя управлять с помощью сознания. Глаза всё время двигаются. Их движения и считываются инфракрасными камерами.

Проверка на айтрекере занимает в четыре раза меньше времени, чем на полиграфе, а его чувствительность даже выше.

Совместное использование айтрекера и полиграфа даст больше информации специалисту. В расследовании коррупционных дел аппарат особенно полезен, потому что у него есть только два противопоказания: полная слепота и критически низкий интеллект. А коррупционеры, как правило, неплохо видят и обладают высоким интеллектом. Кстати, текст на айтрекере можно проходить и в линзах, и в очках.

Российское законодательство запрещает принудительно проверять граждан на полиграфе, но детектор лжи может помочь самим участникам процесса — потерпевшим, обвиняемым или свидетелям — доказать свою правоту. Все чаще результаты исследований с применением полиграфа суды принимают в числе доказательства по уголовному делу. На работу в правоохранительные органы, в том числе в СК, без проверки на полиграфе не попасть.