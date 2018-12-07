Полиграф Полиграфыч: В СК начали определять ложь по движению глаз
Следственный комитет России считает полезным для борьбы с коррупцией внедрять в госструктурах ежегодные проверки на полиграфе отдельных категорий госслужащих. Перспективным инструментом для этих целей СК называет новую технологию — исследования реакции глаз («айтрекер»). В России ежегодно выявляются десятки тысяч коррупционных преступлений. Хоть и немного, но растет их удельный вес в общем количестве уголовных дел: в этом году на 0,1% больше, чем в прошлом.
9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В России удельный вес коррупционных дел в общем количестве преступлений увеличился. По данным СК, в 2018 году (за первые три квартала) он составил 1,7%, а в 2017-м — 1,6%. С января по сентябрь 2018 года СК возбудил 14 190 таких уголовных дел. Из них 6 123 уже направлено в суд. Большая их часть (3 693) возбуждена в отношении должностных лиц.
По данным Генпрокуратуры РФ, общее количество преступлений коррупционной направленности с января по октябрь 2018 года составило 27 143 и увеличилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Шире круг
Следственный комитет называет борьбу с коррупцией одним из приоритетов своей деятельности. По словам заместителя руководителя Главного управления криминалистики СК РФ Сергея Рябова, эффективность этой борьбы обеспечивают оперативные службы МВД и ФСБ, которые выявляют такие факты, и экспертные подразделения СК и других спецслужб, помогающие следователям превращать материалы оперативных служб в доказательства.
В изобличении коррупционеров участвуют эксперты-криминалисты, экономисты, лингвисты, программисты, но чаще всех — фоноскописты и специалисты по психофизиологическим исследованиям (применяют полиграф).
Широкое распространение и доступность звукозаписывающих устройств привели к тому, что в распоряжении следователей и экспертов оказываются аудио- и видеозаписи криминальных диалогов. Фоноскопические экспертизы позволяют установить принадлежность голоса и речи конкретному лицу даже в тех случаях, когда коррупционер отрицает свое участие в разговоре. Избежать ответственности не удается и тем, кто намеренно искажает голос и речь.
Преступники, как правило, прекрасно осознают, что они обсуждают незаконные действия, поэтому различными способами пытаются завуалировать сведения, имеющие отношение к передаче денег. Для маскировки информации они часто прибегают к использованию речевого кода, непонятного стороннему слушателю. Лингвистические экспертизы позволяют выявить в разговорах скрытую информацию и установить ее смысл.
— Преступления, как и болезни, проще предупредить, чем лечить, — пояснил «Известиям» Сергей Рябов. — В США госслужбы давно приняли эту норму. Американские законы защищают граждан от проверки на полиграфе, но не госслужащих, которые при трудоустройстве пишут заявление о добровольном отказе от использования этого права.
В России полиграф очень широко используют крупные коммерческие компании и банки, но есть лишь единичные примеры его системного применения в госструктурах.
— По нашей информации, в мэрии Москвы ежегодно на полиграфе проводится профилактическая проверка сотрудников, связанных с госзакупками, — рассказал Сергей Рябов. — Такие же меры предусмотрены в отношении некоторых работников Росатома, спецслужб.
В Следственном комитете убеждены, что для предупреждения фактов коррупции было бы очень полезно широко распространить такую практику.
Заглянуть в душу
В ближайшее время СК внедрит новое техническое устройство, которое поможет сделать проверку на полиграфе более эффективной. Это детектор лжи по глазам. Аппарат создан на основе айтрекера (EYE-tracking) — прибора, отслеживающего двигательную активность глаза. Он широко применяется для исследований в медицинской сфере и в коммерческом секторе (в основном в рекламе).
Его начали использовать в США в 2018 году, однако технологию закрыли. Поэтому в СК создали собственную программу для этого прибора. Принцип работы на айтрекере такой же, как на полиграфе: человеку задают вопрос и фиксируют его реакцию при ответе. Но в данном случае эксперт исследует движение глаз.
Реакция глаз идет сразу вслед за осознанием текста. Зрачком нельзя управлять с помощью сознания. Глаза всё время двигаются. Их движения и считываются инфракрасными камерами.
Проверка на айтрекере занимает в четыре раза меньше времени, чем на полиграфе, а его чувствительность даже выше.
Совместное использование айтрекера и полиграфа даст больше информации специалисту. В расследовании коррупционных дел аппарат особенно полезен, потому что у него есть только два противопоказания: полная слепота и критически низкий интеллект. А коррупционеры, как правило, неплохо видят и обладают высоким интеллектом. Кстати, текст на айтрекере можно проходить и в линзах, и в очках.
Российское законодательство запрещает принудительно проверять граждан на полиграфе, но детектор лжи может помочь самим участникам процесса — потерпевшим, обвиняемым или свидетелям — доказать свою правоту. Все чаще результаты исследований с применением полиграфа суды принимают в числе доказательства по уголовному делу. На работу в правоохранительные органы, в том числе в СК, без проверки на полиграфе не попасть.