Ученые назвали вредящие зубам напитки

Сладкие напитки наносят вред зубам человека. Об этом говорят результаты исследования, проведенного сотрудниками Варшавского медицинского университета в Польше, опубликованные в журнале International Journal of Environment and Health 19 июля.

Ученые изучали влияние напитков, в которых содержались заменители сахара (ксилит, эритрит, стевия), и других ароматизированных напитков на эмаль зубов человека.

В результате выяснилось, что напитки с заменителями сахара имели такой же потенциал к образованию эрозии зубов, как и глюкозо-фруктозный сироп.

В 2015 году команда ученых из Мельбурнского университета (Австралия) выяснила, что напитки с лимонной кислотой (E330), фосфорной кислотой (E338) и даже чистый лимонный сок могут нанести ущерб зубам и размягчить эмаль.

Ранее в мае стало известно, что регулярная чистка зубов и воздержание от сладкого не смогут обеспечить максимальную защиту зубов. Для лучшего здоровья эмали нужно использовать зубную пасту с фтором и менее частое полоскание рта.