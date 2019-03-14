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Стоматолог назвал опасности невылеченных зубов

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Обычный кариес может спровоцировать инсульт, гастрит, дерматит, а также другие проблемы со здоровьем. Об этом в беседе с сайтом aif.ru рассказала врач-терапевт, стоматолог общей практики Назели Ктянц.

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По мнению специалиста, невылеченные зубы могут стать причиной ишемической болезни сердца и инфаркта. В зоне риска находятся люди с хроническим пародонтитом, поскольку бактерии, которые размножаются в пародонте, попадают в кровеносную систему и могут способствовать образованию тромбов.

Воспалительные процессы, разрушенные или отсутствующие зубы мешают качественному пережевыванию пищи, что приводит к дополнительной нагрузке пищеварительной системы и в итоге — к хроническому гастриту, панкреатиту и язве желудка.

Влияют больные зубы и на состояние кожи, поскольку бактерии из очага воспаления свободно попадают в кровь и желудочно-кишечный тракт, вызывая там соответствующие патологические процессы. Так, кариес может привести к экземе, дерматиту, появлению акне. Кроме этого, кариес усугубляет любые патологические процессы в полости рта и приводит к болезням горла, постоянным ангинам, хроническим синуситам, отитам и даже конъюнктивитам.

Помимо этого, неврологические проблемы, вызванные хроническими заболеваниями зубов и десен, повышают риск возникновения у пациента инсульта.

Специалист напомнила, что зубы связаны с тройничным нервом, а тот, в свою очередь, с мозгом. Нередко случается, что запущенные проблемы с зубами становятся причиной хронической мигрени.

11 января сообщалось, что американские ученые рассказали, что использование зубной нити может быть опасным для здоровья.

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