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Ученые рассказали о положительном влиянии красного вина на зубы

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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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Испанские ученые пришли к выводу, что красное вино благоприятно влияет на зубы. В частности, алкоголь способствует защите зубов от кариеса и улучшению состояния десен человека, сообщает журнал American Chemical Society.

Специалисты полагают, что полифенолы, содержащиеся в красном вине, оказывают губительное воздействие на бактерии, способствующие образованию кариеса. Отмечается, что полифенолы не позволяют бактериям задерживаться на зубах, благодаря чему избавляют от неприятного запаха изо рта, а также предотвращают возникновение не только кариеса, но и периодонтита (воспаление корня зуба) и гингивита (воспаление десен).

В свою очередь, ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего установили, что потребление алкоголя продлевает жизнь и увеличивает шансы остаться в ясном уме в преклонном возрасте, передает телеканал РЕН ТВ.

Ранее ученые из Канады и Франции пришли к выводу, что неумеренное употребление алкоголя значительно повышает риск развития слабоумия.

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