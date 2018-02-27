Ученые рассказали о положительном влиянии красного вина на зубы

Испанские ученые пришли к выводу, что красное вино благоприятно влияет на зубы. В частности, алкоголь способствует защите зубов от кариеса и улучшению состояния десен человека, сообщает журнал American Chemical Society.

Специалисты полагают, что полифенолы, содержащиеся в красном вине, оказывают губительное воздействие на бактерии, способствующие образованию кариеса. Отмечается, что полифенолы не позволяют бактериям задерживаться на зубах, благодаря чему избавляют от неприятного запаха изо рта, а также предотвращают возникновение не только кариеса, но и периодонтита (воспаление корня зуба) и гингивита (воспаление десен).

В свою очередь, ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего установили, что потребление алкоголя продлевает жизнь и увеличивает шансы остаться в ясном уме в преклонном возрасте, передает телеканал РЕН ТВ.

Ранее ученые из Канады и Франции пришли к выводу, что неумеренное употребление алкоголя значительно повышает риск развития слабоумия.