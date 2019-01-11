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Ученые рассказали о риске для здоровья из-за гигиены зубов

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Использование зубной нити может быть опасно для здоровья из-за пер- и полифторалкиловых веществ (PFAS), содержащихся в ней. К такому выводу пришли американские ученые. Их статья опубликована в журнале Nature.

Специалисты отметили, что вещества типа PFAS применяются во многих бытовых товарах, так как устойчивы к воде и жиру.

Однако они могут быть опасны для человека из-за своих токсичных свойств и способности накапливаться в организме, угнетая иммунную систему, и даже вызывая развитие рака почек, бесплодие и другие опасные заболевания.

Выводы ученых основываются на исследовании здоровья 178 женщин среднего возраста, которые пользовались различными бытовыми товарами с наличием PFAS.

Выяснилось, что у тех, кто употреблял пищу из картонных контейнеров, покрытых PFAS, и использовал зубную нить, покрытую фторосодержащими химикатами, увеличивалось содержание перфтороктановой и перфторгексансульфоновой кислот в организме.

При этом ученые отметили, что пока говорить наверняка о вреде зубной нити нельзя.

10 января сообщалось, что китайские ученые выяснили, что плохая гигиена ротовой полости увеличивает риск эректильной дисфункции почти в три раза.

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