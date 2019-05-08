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Назван способ защиты от разрушения зубов

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Фото: Global Look Press/Thorsten Jochim
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Специалисты из Университета Данди (Шотландия) выяснили, что для максимальной защиты зубов от кариеса и прочих недугов недостаточно просто чистить зубы два раза в день и ограничивать себя в сладком. По их словам, снизить риск разрушения зубов на 25% поможет использование зубной пасты с фтором, а также отказ от усиленного полоскания рта.

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По словам профессора Николы Иннес, концентрация фтора в пасте должна составлять 1350–1500 ppmF, а чистить зубы необходимо в течение двух минут. Также специалист посоветовала обратить особенное внимание на чистку зубов вечером. По ее словам, ночью в организме производится гораздо меньше слюны, чем днем, поэтому фтор из зубной пасты медленнее смывается и лучше укрепляет зубы.

При этом она предостерегла от чрезмерного полоскания зубов после чистки. Специалист отметила, что вода активно смывает фтор, в результате зубы недостаточно защищены, пишет CNN.

Ранее в апреле ученые назвали способ избавления от кровоточивости десен. Оказалось, что от гингивита можно избавиться, перейдя на диету, содержащую много антиоксидантов, растительной пищи и минимальное количество сахара и животных жиров.

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