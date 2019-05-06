Ученые назвали новое место зарождения человеческой цивилизации

Центром зарождения цивилизации и растениеводства по итогам нового исследования ученые назвали северо-восток Африки, а не Ближний Восток, как было принято считать ранее. На этих территориях сейчас расположены Бенин, Нигерия, Гана и Камерун.

К таким выводам пришла международная группа специалистов после изучения ДНК ямса — древнейшей злаковой культуры, говорится в публикации в журнале Science Advances. Ранее ученые полагали, что в Африке люди выращивали жемчужное просо и африканские виды риса, но теперь эти данные нуждаются в пересмотре.

Самый продуктивный сорт ямса Dioscorea rotundata древние люди получили из лесного дикого ямса (Dioscorea praehensilis), говорится в исследовании.

Чтобы понять весь процесс эволюции этой культуры, Нора Скарчелли из французского Института развития IRD и ее коллеги сравнили 167 образцов ДНК дикого и одомашненного ямса в регионе. В итоге они определили место, где одомашнили эту культуру — бассейн реки Нигер.

Точная дата не определена, но установлены все генетические мутации, которые происходили с растением за время развития цивилизации.

В апреле рабочие нашли древние захоронения во время дорожных работ в городе Прей Венг в Камбодже. В данный момент археологи заняты исследованием останков и артефактов.