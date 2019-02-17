Гробовая тоска: откуда взялось «проклятие фараонов»

17 февраля 1923 года была открыта похоронная камера гробницы фараона Тутанхамона. Прошло всего несколько месяцев после этого, бесспорно, выдающегося археологического открытия, как участники раскопок и просто присутствовавшие при этом люди стали один за другим покидать этот бренный мир. В последующие годы скончались двадцать два человека, так или иначе связанных с раскопками, и тринадцать — непосредственно участвовавших во вскрытии гробницы. После этого и родилась легенда о «проклятии фараонов», уже много лет будоражащая воображение доверчивой публики. «Известия» — о «другой реальности» в истории Древнего Египта.

Народная египетская забава

«Солдат в каре! Ослов и ученых в середину!» — командовали офицеры генерала Бонапарта. Будущий император Франции взял в египетский поход с собой самых известных математиков, географов, ботаников и, конечно, историков. Можно сказать, что это был первый опыт практической египтологии. Доставленный из Египта «Розеттский камень» заложил фундамент новой научной дисциплины — в 1822 году лингвист и востоковед Жан-Франсуа Шампольон впервые за полторы тысячи лет сумел прочесть таинственные египетские иероглифы.

Фото: commons.wikipedia.org Голова мумии фараона Сети I

Но полноценные полевые исследования начались во второй половине XIX века, когда французы построили Суэцкий канал, а англичане установили свой неофициальный протекторат над Египтом. В стране, превращенной практически в колонию, появилась возможность для нормальной научной работы. Уже в 1881 году была обнаружена превосходно сохранившаяся мумия фараона Сети I, сделаны другие важные находки. Хотя многие захоронения были разграблены еще во времена античности, новые научные методы проведения раскопок, предложенные британским египтологом Флиндерсом Питри, позволили сделать ряд открытий, изменивших представления о Древнем Египте. Общий объем находок в первые десятилетия исследований был таков, что ученые с трудом справлялись с их обработкой.

Одним из специалистов, работавших на раскопках в Египте, был англичанин Говард Картер. Начинал он в 1891 году как художник, работал с Флиндерсом Питри. В 1899 году директор египетской службы древностей Гастон Масперо предложил молодому исследователю место главного инспектора памятников Верхнего Египта. В обязанности Картера входили контроль и наблюдение за археологическими работами в долине Нила, что значительно расширило его научный кругозор. Но в 1905 году молодой ученый был вынужден покинуть должность из-за скандала: он приказал выгнать с раскопа группу шумных и пьяных французских туристов. Французский консул потребовал извинений, Картер отказался и предпочел демонстративно уволиться. С карьерной точки зрения его шаг был равносилен самоубийству. Но 30-летний Картер уже был достаточно известен в кругах египтологов, так что судьба не отвернулась от него окончательно.

Фото: Getty Images/Hulton Archive Английский египтолог Говард Картер (справа) со своим коллегой по исследованиям, археологом и пятым графом, лордом Джорджем Эдвардом Стэнхоупом Молино Гербертом на раскопках Долины царей, Египет, 1922 год

В 1907 году Масперо, не отрекшийся от своего протеже, познакомил Картера с Джорджем Эдвардом Стэнхоупом Молино Гербертом, пятым графом Карнарвоном — большим любителем и собирателем древнеегипетских древностей, финансировавшим экспедицию в Фивы. С этого началось их плодотворное сотрудничество, спустя полтора десятилетия завершившееся находкой века.

Появление Тутанхамона

Картер предложил лорду Карнарвону начать раскопки неподалеку от города Луксора в Долине царей, которую он хорошо знал. К этому времени там уже успели поработать десятки экспедиций и было найдено немало захоронений фараонов и высших чиновников, правда, все они были разграблены. Но Картер был уверен, что где-то рядом есть и целые гробницы, причем он изначально говорил именно о гробнице Тутанхамона — фараона XVIII династии. «Рискуя быть обвиненным в том, что я проявляю прозорливость задним числом, я тем не менее считаю себя обязанным заявить, что мы твердо надеялись найти совершенно определенную гробницу, а именно: гробницу фараона Тутанхамона», — писал археолог впоследствии. Свою уверенность Картер основывал на результатах раскопок американца Теодора Дэвиса, которые он в свое время инспектировал. Американцы нашли шахту, где обнаружили несколько предметов с именем Тутанхамона — фараона XVIII династии, умершего около 1323 года до н.э. Ученые решили, что это остатки разграбленной могилы, но Картер был уверен, что найдены лишь следы погребального ритуала, а сама гробница фараона где-то рядом, возможно, под более поздними захоронениями. Стоит отметить, что даже факт существования фараона по имени Тутанхамон в то время был под большим вопросом, поэтому идея Картера вызывала сомнения у коллег. Но Карнарвону энтузиазм товарища пришелся по душе.

Фото: commons.wikimedia.org/Peter J. Bubenik Гробница Тутанхамона, открытая Картером

Картер держал свои мысли в тайне, поскольку концессия на право раскопок была у Дэвиса. Но в 1915 году у американца начались проблемы со здоровьем, и он согласился передать концессию лорду Карнарвону. Руки у британцев были развязаны, и, едва завершилась мировая война, Картер приступил к работе.

Говард Картер, «Гробница Тутанхамона» М. 1959 «Шесть сезонов подряд мы вели здесь археологические работы, и сезон проходил за сезоном, не принося результатов. Мы вели раскопки месяцами, трудились с предельным напряжением и не находили ничего. Только археологу знакомо это чувство безнадежной подавленности. Мы уже начали смиряться со своим поражением и готовились оставить долину, чтобы попытать счастья в другом месте. И в этот момент, едва кирка погрузилась в землю в последней отчаянной попытке, мы сделали открытие, которое превзошло все наши самые смелые мечты. Наверняка во всей истории археологии еще ни один результат не был достигнут в течение всего пяти дней».

Картер немедленно отправил телеграмму находившемуся в Англии лорду Карнарвону: «Наконец сделал в долине чудесное открытие: обнаружил великолепную гробницу с нетронутыми печатями. Засыпана до вашего приезда. Поздравляю». Лорд и его дочь Эвелина прибыли через две недели, после чего исследователи снова откопали вход и открыли двери. И это оказалась первая в современной истории почти целая древнеегипетская гробница! Мародеры побывали здесь в древности, но взяли немногое, а позже при строительстве гробницы фараона Рамзеса VI (ХХ династия, середина XII века до н.э.) вход в нее был полностью завален.

Фото: Global Look Press/Scherl Британский археолог и египтолог Говард Картер (слева) и его помощник Артур Каллендер (справа) открывают вход в четвертую камеру гробницы Тутанхамона, февраль 1923 года

В первой погребальной камере («прихожей», как назвал это помещение Картер) обнаружили около семисот предметов и две замурованные двери. Решено было их до поры не открывать, а начала тщательно зафиксировать, описать, обработать и запаковать находки из первой комнаты. Картеру добровольно вызвались помочь ведущие специалисты других экспедиций, работавшие в это время в Египте, — все понимали, что это находка мирового масштаба, и были рады к ней прикоснуться.

В итоге до открытия дверей в предполагаемую погребальную камеру с саркофагом дело дошло лишь в середине февраля. Картер и Карнарвон не отказали себе в удовольствии превратить это событие в настоящее шоу — пригласили официальных лиц, друзей, коллег. Эксклюзивные права на освещение в прессе лорд Карнарвон за внушительную сумму передал газете «Таймс», и представитель издания Артур Мертон тоже был в числе избранных. Посторонних, в том числе других журналистов, в гробницу не пустили.

Фото: Getty Images/UIG/Leemage Первая полоса французской газеты Le Petit Journal, 11 февраля 1923 года. Говард Картер и лорд Карнарвон впервые входят в гробницу фараона Тутанхамона

17 февраля около двадцати приглашенных собрались в абсолютно вычищенной «прихожей», перед замурованным проходом в погребальную камеру. Картер, его помощники Артур Каллендер и Артур Круттенден Мейс начали осторожно разбирать заклад. Когда проход открылся, первыми в помещение вошли Картер, лорд Карнарвон и директор службы древностей Пьер Лако, потом поочередно в небольшое помещение смогли проникнуть остальные гости.

Говард Картер, «Гробница Тутанхамона» М. 1959 «Стены усыпальницы в отличие от передней комнаты были украшены пестрыми изображениями и надписями. Исполнение их отличалось некоторой поспешностью, зато краски поражали блистающей свежестью. Мы, несомненно, находились в погребальном покое. Здесь перед нами высился огромный позолоченный ковчег, внутри которого покоился сам фараон. Размеры этого ковчега были так велики (5 на 3,3 м при высоте 2,73 м, как мы установили впоследствии), что он заполнял почти всю кубатуру усыпальницы. Со всех четырех сторон от стен его отделяло узкое пространство — около 0,65 м, а его крыша с коньком и лепным карнизом почти касалась потолка. Весь ковчег сверху донизу был покрыт золотом, по бокам были вделаны пластинки из сверкающего синего фаянса, а на них без конца повторялись изображения одних и тех же магических символов, которые должны были сохранить и укрепить последнее обиталище фараона. Вокруг ковчега прямо на полу лежало множество погребальных эмблем, а в северном конце усыпальницы — семь магических весел; они должны были понадобиться фараону в его переправе через воды загробного царства».

Фото: Getty Images/Apic Английский египтолог Говард Картер возле золотого саркофага Тутанхамона, Египет, 1922 год

Осенью 1925 года Картер совместно со специалистом по анатомии профессором Дугласом Дейни провел первое исследование мумии фараона, правда, не слишком удачное. Впрочем, главные его усилия были направлены на фиксацию и каталогизацию пяти с половиной тысяч артефактов, извлеченных из гробницы. Все эти вещи нужно было пронумеровать, сфотографировать или нарисовать, описать, тщательно упаковать и переправить в Каирский музей. Для этого пришлось даже построить временную железную дорогу от Долины царей до Нила, откуда ценный груз под охраной сплавляли на баржах. Мумию после изучения вернули на место вечного упокоения, сейчас она стала главным экспонатом музея-гробницы в Луксоре. Большая часть вещей хранится в Каирском музее, составляя его «золотой фонд». Лишь несколько раз они покидали Египет, и каждая выставка становилась событием мирового масштаба. Картер посвятил себя написанию главной книги — трехтомной, со множеством таблиц и иллюстраций «Гробницы Тутанхамона».

Скромный наследник великого отца

«Единственным примечательным событием жизни Тутанхамона было то, что он умер и был похоронен», — сказал как-то Картер. И был абсолютно прав. Парадоксальным образом, самый известный современной публике фараон в историческом масштабе был ничем не примечателен. Он стал правителем примерно в 1332 году до н.э., когда ему было около десяти лет, а скончался в восемнадцать. Годы его царствования не отмечены никакими яркими событиями, которые вошли бы в богатую историю Египта, поэтому и сам факт существования этого фараона долгое время вызывал сомнения.

Фото: Global Look Press/Werner Forman Золотая маска Тутанхамона

За последние полстолетия египтология сделала большой шаг вперед, в том числе в технологическом оснащении. Многочисленные исследования самой мумии открыли неизвестные страницы жизни юного царя, которые постепенно сложились в некоторую целостную картину. Он происходил из XVIII династии, самым знаменитым представителем которой был фараон Аменхотеп IV, более известный как Эхнатон. Это была первая попытка введения единобожия (культа Атона), правда, закончившаяся неудачей. Проведенные в 2008 году исследования генетического материала показали, что Тутанхатон («Живое подобие Атона» — такое имя было дано ему при рождении) был сыном Эхнатона, но не от его знаменитой супруги Нефертити, а от неизвестной нам родной сестры фараона (впрочем, результаты тестов оспариваются многими учеными). А женили юного фараона на его единокровной сестре Анхесенамон — третьей дочери Эхнатона и Нефертити.

Юный фараон начинал править под именем Тутанхатона (это подтверждают древние надписи), но потом сменил имя на Тутанхамон и покинул Ахетатон (современная Амарна) — столицу своего отца Эхнатона. При этом он не вернулся в Фивы, а поселился в Мемфисе, где и жил до своей смерти. Версия об убийстве, высказанная в 1960-е годы на основании рентгеновского исследования головы фараона, не подтвердилась, ее опровергли данные компьютерной аксиальной томографии, сделанной уже в нынешнем тысячелетии. Отверстие в черепе оказалось не раной — его сделали при мумификации, для извлечения мозга.

Фото: Global Look Press/ Mary Evans Picture Library Юный фараон начинал править под именем Тутанхатон (это подтверждают древние надписи), но потом сменил имя на Тутанхамон

Практиковавшееся древнеегипетскими царями кровосмешение привело в случае с Тутнахамоном к множественным генетическим дефектам. Он был женоподобен, имел широкие бедра и узкие плечи. Две дочери Тутанхамона и Анхесенамон родились мертвыми. Фараон сильно хромал из-за уродства лодыжки, видимо, врожденного. Это объясняет наличие в гробнице десятков тростей и посохов, имевших следы использования. Умер Тутанхамон, скорее всего, от малярии, которая была усугублена тяжелой травмой колена и, возможно, заражением крови. Наследников он не оставил, и XVIII династия на нем прервалась.

«Проклятие фараонов» или обида журналиста

В апреле 1923 года, всего через три месяца после открытия погребального зала, скончался 56-летний лорд Карнарвон. В мае того же года умер приятель графа, американский миллионер Джордж Гулд. В июне член египетской королевской семьи принц Али Камель Фахми Бей был застрелен женой после ссоры. В сентябре после стоматологической операции от заражения крови умер единокровный брат Карнарвона, путешественник и дипломат полковник Обри Герберт. В течение нескольких последующих лет неожиданно уходят из жизни археолог Артур Мейс, рентгенолог Арчибальд Дуглас-Рейд и секретарь Картера капитан Ричард Бартель. В 1924-м в Каире террористом был застрелен генерал-губернатор Судана Ли Стэк. Все они присутствовали на открытии гробницы или участвовали в раскопках Картера.

Фото: Global Look Press/Stapleton Historical Collection Толпа наблюдателей у входа в гробницу Тутанхамона, Египет, 1922 год

Но никто бы не обратил внимания на это совпадение, если бы не нашелся человек, который собрал все факты воедино и подал их в нужном свете. Артур Вейгалл — археолог, писатель и журналист — был дружен с Картером, в молодости они вместе работали у Питри. Когда Картера уволили из службы древностей, Вейгалл занял его место, при этом оставшийся без средств к существованию Картер жил у него в доме. Вейгалл работал на раскопках в Луксоре с Аланом Гардинером, написал несколько популярных книг, например, биографию Эхнатона и путеводитель по древностям Верхнего Египта. В 1920-е он оставил науку и подрабатывал как корреспондент «Дейли Мейл» — главного конкурента «Таймс». 17 февраля в момент открытия гробницы он был в Луксоре, но его не пустили внутрь. Вейгалл воспринял ситуацию как личное оскорбление.

Именно с его подачи «Дейли Мейл» стал печатать статьи о загадочных смертях, хотя, если разобраться, ничего необычного в них не было. Например, лорд Карнарвон изначально приехал в Египет лечиться от легочных проблем, как и его товарищ Гулд. Считалось, что сухой горячий климат полезен для людей с больными легкими. Последние полгода Карнарвон постоянно болел, и Картер даже писал, что торопится с открытием погребальной камеры, чтобы лорд успел ее увидеть. Кроме того, из 12 ученых, присутствовавших при вскрытии погребальной камеры, шестерым было уже за 70 — по меркам начала ХХ века более чем почтенный возраст. Но, если опустить подобные «неудобные» факты, ситуацию можно было представить загадочной и мистической.

Фото: Getty Images/DEA PICTURE LIBRARY/De Agostini Говард Картер входит в погребальную камеру в гробнице Тутанхамона. Иллюстрация

Идея, как говорится, ушла в массы. Ее подхватил сэр Артур Конан Дойл, который к старости увлекся мистикой и спиритизмом, а Бенито Муссолини приказал немедленно удалить из своей резиденции подаренную ему египетскую мумию. Вейгалл написал целую серию мистических романов на древнеегипетские сюжеты, которые благодаря популярной легенде пользовались отличным спросом. Дальше легенда жила своей жизнью, о ней вспоминали, когда уходил из жизни кто-то из участников раскопок. И неважно, что многие умирали в весьма почтенном возрасте — дочь Карнарвона леди Эвелин скончалась в 79 лет. в 1980 году — причины смерти искали исключительно в «проклятии фараонов». Постепенно мистический сюжет окончательно вытеснил исторический. Сам Говард Картер умер через 16 лет после своего открытия по совершенно естественным причинам, чего не отрицают даже адепты «проклятия». А вот создатель легенды Вейгалл умер пятью годами ранее и... его тоже внесли в список жертв Тутанхамона!