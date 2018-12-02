Попали в историю: в Крыму археологи нашли уникальное поселение

Тавры, киммерийцы, готы, римляне, гунны — многие народы оставили свой след в истории Крыма. Одна из важнейших находок археологов относится к периоду, когда восток полуострова занимало древнегреческое Боспорское царство. В окрестностях Керчи специалисты обнаружили поселение с усадьбой местного аристократа или представителя царской династии. Предположительно, люди жили здесь в конце V – начале III веков до н.э. Рядом ученые раскопали неразграбленный некрополь. Подробности — в материале «Известий».

Манитра под Керчью

Античное поселение нашли при строительстве железнодорожного подхода к Крымскому мосту возле села Октябрьское в окрестностях Керчи. Находку ученые Института археологии РАН назвали Манитра по старому названию находящегося рядом поселка.

крым Античное поселение Манитра возле села Октябрьское в окрестностях Керчи Фото: пресс-служба госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым

В состав памятника входят сельское поселение, примыкающие с запада и востока предполагаемые круглые загоны для скота, комплекс хозяйственных ям и некрополь — всего 40 помещений и девять дворов. «Открытый памятник хорошо сохранился: он находится на территории, непригодной для земледелия, и никогда не распахивался», — говорит доктор исторических наук Сергей Внуков.

На месте раскопок были найдены остатки сплошной застройки, характерной для античных сельских комплексов замкнутой планировки. Жилые и хозяйственные строения плотно примыкали друг к другу и имели глухие внешние стены. Фасады с окнами выходили во внутренние мощеные дворы, вокруг которых группировались все постройки. В западной части комплекса располагался наиболее крупный двор, украшенный галереями и, возможно, колоннадой. Для кровли использовалась дорогая черепица местного производства с клеймами боспорского мастера.

Поселение строилось по хорошо продуманному плану. Ученые обратили внимание на аккуратную каменную кладку с выдержанными углами и правильную ориентацию строений с учетом розы ветров: воздух в помещениях всегда был свежим и чистым. Комплекс, расположенный на склоне, не подтапливали дождевые и талые воды — стоки выводились за пределы застройки через сложную систему водостоков и накопительных цистерн.

Дача царя

Некрополь поселения составляют более 20 погребальных сооружений, вырубленных в скале. Среди них есть семейные усыпальницы. Предполагается, что здесь хоронили обслуживающий персонал. Найденный погребальный инвентарь — блюда, кувшины, орудия, украшения — был скромным по меркам того времени. Погребения богатых владельцев усадьбы могли проводиться в столице Боспора — Пантикапее (современная Керчь).

крым Античная кухонная утварь Фото: РИА Новости/Владислав Сергиенко

Среди других находок остатки небольших алтарей, давилен винограда для производства домашнего вина, глиняных бочек-пифосов для хранения продуктов, каменных кормушек для молоди скота, множество столовой и кухонной керамики — кувшины, миски, тарелки, блюда для рыбы, кастрюли. Множество амфор эгейских и малоазийских греческих центров, экспортировавших в то время вино и масло на Боспор: Хиоса, Фасоса, Книда, Коса, Пепарета, Синопы и Гераклеи Понтийской. В числе находок также свинцовые гири с клеймами, подтверждающими их вес, и более 300 античных монет.

«Аналогов сельской усадьбы такой площади, сложности и такой хорошей сохранности нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье. Уникальность этого поселения — в очень высоком уровне строительного дела. Памятник находится на Керченском полуострове, в западной части Боспорского царства. Это далекая окраина эллинского мира, но здесь мы видим в самом лучшем проявлении опыт античного градостроительства», — говорит доктор исторических наук, заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН Александр Масленников.

По его словам, у хозяина усадьбы были большие материальные возможности. «Предположительно, это даже не представитель социальной имущественной верхушки, а, скорее, член правящей царской династии или вообще сам царь Боспора», — подчеркивает специалист.

Кит и голова

В Крыму в последние годы реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты — обустраиваются новые дороги, возводятся электростанции, реконструируются аэропорты. До начала строительства проводятся раскопки, благодаря чему полуостров стал своеобразной археологической Меккой. Больше всего находок ученым удалось сделать в ходе возведения Крымского моста. За два года здесь обнаружили свыше миллиона артефактов. Научную ценность представляют около 100 тыс. находок.

Некоторые интересные артефакты обнаружили не на суше, а в море. Так, со дна в бухте Ак-Бурун подняли терракотовую скульптуру в форме головы мужчины. Предположительно, это изображение древнегреческого божества, выполненное в виде бюста или статуи. Ученые считают, что голову изготовили в Малой Азии в V веке до н.э.

крым Терракотовая голова, которая была обнаружена в бухте у мыса Ак-Бурун во время подводных раскопок на участке строительства Крымского моста Фото: ТАСС/Махонин Андрей

Среди находок на суше много следов древних цивилизаций. Например, на юго-востоке Керчи археологи обнаружили частично раздавленный деревянный саркофаг, датируемый IV веком до н.э., а в нем — скелет мальчика-подростка. В погребении — десять алебастровых сосудов для масла, которым спортсмены мазались во время тренировок и соревнований, серповидный скребок для очистки тела от масла, пота и грязи, игральные кости и двуручный сосуд для вина. «Судя по этим находкам, здесь был погребен подросток 12 лет, который еще не успел обзавестись семьей, не воевал, но, возможно, подавал надежды в спорте», — рассказала руководитель экспедиции Ирина Рукавишникова.

Впрочем, не все находки относятся к эпохе, когда человек уже появился на Земле. На участке будущей железной дороги к Крымскому мосту исследователи обнаружили позвоночный столб и ребра древнего кита, пролежавшего в геологических слоях около 10 млн лет. Окаменелости нашли на глубине всего 1 м. По предположениям ученых, скелет принадлежит цетотерию — морскому млекопитающему, которое могло достигать длины в 30 м.

Это животное обитало в Сарматском море, занимавшем в том числе территорию современного Керченского полуострова. Со временем там, где было море, образовалась суша. Произошло поднятие геологических слоев, и скелет кита оказался на возвышенности, хотя раньше он лежал на дне. Найденная особь доросла до 5 м, а теперь, как и многие другие находки, — до того, чтобы стать экспонатом в музее.