Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Попали в историю: в Крыму археологи нашли уникальное поселение

Усадьбой владел царь древней династии
Фото: РИА Новости/Артем Креминский
Главный слайд
Начало статьи
Попали в историю: в Крыму археологи нашли уникальное поселение
2018-11-30 17:15:58">
2018-11-30 17:15:58
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тавры, киммерийцы, готы, римляне, гунны — многие народы оставили свой след в истории Крыма. Одна из важнейших находок археологов относится к периоду, когда восток полуострова занимало древнегреческое Боспорское царство. В окрестностях Керчи специалисты обнаружили поселение с усадьбой местного аристократа или представителя царской династии. Предположительно, люди жили здесь в конце V – начале III веков до н.э. Рядом ученые раскопали неразграбленный некрополь. Подробности — в материале «Известий».

Манитра под Керчью

Античное поселение нашли при строительстве железнодорожного подхода к Крымскому мосту возле села Октябрьское в окрестностях Керчи. Находку ученые Института археологии РАН назвали Манитра по старому названию находящегося рядом поселка.

крым
Античное поселение Манитра возле села Октябрьское в окрестностях Керчи

Античное поселение Манитра возле села Октябрьское в окрестностях Керчи

Фото: пресс-служба госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым
Полезные ископаемые: главные находки археологов в Крыму
Полуостров стал Меккой российских поисковиков

В состав памятника входят сельское поселение, примыкающие с запада и востока предполагаемые круглые загоны для скота, комплекс хозяйственных ям и некрополь — всего 40 помещений и девять дворов. «Открытый памятник хорошо сохранился: он находится на территории, непригодной для земледелия, и никогда не распахивался», — говорит доктор исторических наук Сергей Внуков.

На месте раскопок были найдены остатки сплошной застройки, характерной для античных сельских комплексов замкнутой планировки. Жилые и хозяйственные строения плотно примыкали друг к другу и имели глухие внешние стены. Фасады с окнами выходили во внутренние мощеные дворы, вокруг которых группировались все постройки. В западной части комплекса располагался наиболее крупный двор, украшенный галереями и, возможно, колоннадой. Для кровли использовалась дорогая черепица местного производства с клеймами боспорского мастера.

Миллиарды на костях
Как в Якутии собираются легально зарабатывать на мамонтах

Поселение строилось по хорошо продуманному плану. Ученые обратили внимание на аккуратную каменную кладку с выдержанными углами и правильную ориентацию строений с учетом розы ветров: воздух в помещениях всегда был свежим и чистым. Комплекс, расположенный на склоне, не подтапливали дождевые и талые воды — стоки выводились за пределы застройки через сложную систему водостоков и накопительных цистерн.

Дача царя

Некрополь поселения составляют более 20 погребальных сооружений, вырубленных в скале. Среди них есть семейные усыпальницы. Предполагается, что здесь хоронили обслуживающий персонал. Найденный погребальный инвентарь — блюда, кувшины, орудия, украшения — был скромным по меркам того времени. Погребения богатых владельцев усадьбы могли проводиться в столице Боспора — Пантикапее (современная Керчь).

крым
Античная кухонная утварь

Античная кухонная утварь

Фото: РИА Новости/Владислав Сергиенко
Затерянный миф: древняя Гиперборея оказалась легендой
Но континент Арктида существовал — российские ученые подтвердили это, написав его «биографию»

Среди других находок остатки небольших алтарей, давилен винограда для производства домашнего вина, глиняных бочек-пифосов для хранения продуктов, каменных кормушек для молоди скота, множество столовой и кухонной керамики — кувшины, миски, тарелки, блюда для рыбы, кастрюли. Множество амфор эгейских и малоазийских греческих центров, экспортировавших в то время вино и масло на Боспор: Хиоса, Фасоса, Книда, Коса, Пепарета, Синопы и Гераклеи Понтийской. В числе находок также свинцовые гири с клеймами, подтверждающими их вес, и более 300 античных монет.

«Аналогов сельской усадьбы такой площади, сложности и такой хорошей сохранности нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье. Уникальность этого поселения — в очень высоком уровне строительного дела. Памятник находится на Керченском полуострове, в западной части Боспорского царства. Это далекая окраина эллинского мира, но здесь мы видим в самом лучшем проявлении опыт античного градостроительства», — говорит доктор исторических наук, заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН Александр Масленников.

По его словам, у хозяина усадьбы были большие материальные возможности. «Предположительно, это даже не представитель социальной имущественной верхушки, а, скорее, член правящей царской династии или вообще сам царь Боспора», — подчеркивает специалист.

Дорога под землю
Как физики помогают археологам искать древнейший христианский храм в России

Кит и голова

В Крыму в последние годы реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты — обустраиваются новые дороги, возводятся электростанции, реконструируются аэропорты. До начала строительства проводятся раскопки, благодаря чему полуостров стал своеобразной археологической Меккой. Больше всего находок ученым удалось сделать в ходе возведения Крымского моста. За два года здесь обнаружили свыше миллиона артефактов. Научную ценность представляют около 100 тыс. находок.

Некоторые интересные артефакты обнаружили не на суше, а в море. Так, со дна в бухте Ак-Бурун подняли терракотовую скульптуру в форме головы мужчины. Предположительно, это изображение древнегреческого божества, выполненное в виде бюста или статуи. Ученые считают, что голову изготовили в Малой Азии в V веке до н.э.

крым
Терракотовая голова, которая была обнаружена в бухте у мыса Ак-Бурун во время подводных раскопок на участке строительства Крымского моста

Терракотовая голова, которая была обнаружена в бухте у мыса Ак-Бурун во время подводных раскопок на участке строительства Крымского моста

Фото: ТАСС/Махонин Андрей
Заполярная археология: какие тайны хранят воды Земли Франца-Иосифа
Российские ученые впервые провели подводные исследования в арктических условиях

Среди находок на суше много следов древних цивилизаций. Например, на юго-востоке Керчи археологи обнаружили частично раздавленный деревянный саркофаг, датируемый IV веком до н.э., а в нем — скелет мальчика-подростка. В погребении — десять алебастровых сосудов для масла, которым спортсмены мазались во время тренировок и соревнований, серповидный скребок для очистки тела от масла, пота и грязи, игральные кости и двуручный сосуд для вина. «Судя по этим находкам, здесь был погребен подросток 12 лет, который еще не успел обзавестись семьей, не воевал, но, возможно, подавал надежды в спорте», — рассказала руководитель экспедиции Ирина Рукавишникова.

Впрочем, не все находки относятся к эпохе, когда человек уже появился на Земле. На участке будущей железной дороги к Крымскому мосту исследователи обнаружили позвоночный столб и ребра древнего кита, пролежавшего в геологических слоях около 10 млн лет. Окаменелости нашли на глубине всего 1 м. По предположениям ученых, скелет принадлежит цетотерию — морскому млекопитающему, которое могло достигать длины в 30 м.

Это животное обитало в Сарматском море, занимавшем в том числе территорию современного Керченского полуострова. Со временем там, где было море, образовалась суша. Произошло поднятие геологических слоев, и скелет кита оказался на возвышенности, хотя раньше он лежал на дне. Найденная особь доросла до 5 м, а теперь, как и многие другие находки, — до того, чтобы стать экспонатом в музее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Представьте флаг Крыма на «крыше мира»
Французский общественный деятель Пьер Малиновский — о проектах в России, исторической памяти и отличиях Москвы и Парижа
В Керчи найдены древние спортивные снаряды и останки атлета
​​​​​​​В Крыму впервые за 120 лет археологи детально исследовали крупный курган и обнаружили там артефакты, относящиеся ко временам расцвета Боспорского царства

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017