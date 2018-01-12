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Ученые рассказали, что может находиться в тайной комнате в пирамиде Хеопса

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Фото: ТАСС/Сергей Смольский
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В таинственной комнате, обнаруженной в пирамиде Хеопса в начале ноября, может находиться «метеоритный трон». Об этом заявил итальянский астрофизик Джулио Магли изданию Eurekalert.

По словам ученого, в погребальных традициях Древнего Египта предусматривается наличие трона в гробницах. Эксперт считает, что в неизведанной комнате находится трон, сделанный из метеоритного железа.

Магли категорически отверг предположения других ученых о том, что обнаруженные 30-метровые пустоты под пирамидой — это ошибка при строительстве или конструкции для снижения нагрузки на главный коридор пирамиды.

«Для их существования должна быть веская причина, и эта причина должна быть глубоко связана с египетской погребальной религией, в которой говорится, что после смерти фараон должен сесть на трон из железа, после чего пройти через небесные врата и вознестись к звездам на севере», — говорит Магли.

Ученый отметил, что в пирамиде есть четыре «воздуховода», по которым душа усопшего фараона могла бы «выбраться наружу», при этом проход, ведущий на север, заканчивается запечатанной дверью. Магли сообщил, что именно за этой дверью находятся найденные пустоты, которые могут являться камерой с троном.

Итальянский эксперт объяснил свои предположения и тем, что ранее в пирамиде была обнаружена комната с троном матери Хеопса Хетепхерес. Он имел низкую основу деревянную основу из кедра, покрытую золотом и фаянсом.

Обнаружить новую комнату в теле пирамиды удалось благодаря высокочувствительному радару, способному воспринимать флуктуации на уровне электронных связей молекул.

Пирамида Хеопса является одним из чудес света. Она была построена в середине III тысячелетия до н. э., во времена фараона Хуфу (Хеопса). Сооружение  высотой и шириной 145 м и длиной 230 м остается одной из самых высоких и крупных построек, когда-либо созданных человечеством.

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