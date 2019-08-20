Британские ученые решили лечить алкоголизм наркотиками

Британские ученые нашли новый способ лечения алкоголизма при помощи наркотиков. Об этом 19 августа сообщило издание The Guardian.

Своеобразное лечение специалисты из Бристоля проводили небольшими дозами экстази. В исследовании нового метода лечения принимали участие 11 человек.

На протяжении девяти месяцев ученые наблюдали за их состоянием и в итоге отметили, что к постоянному употреблению алкоголя вернулся лишь один из испытуемых, пятеро стали абсолютными трезвенниками, а остальные пять человек выпивают лишь иногда.

Так, по мнению специалистов, применение подобных наркотических веществ оказалось эффективней других методов борьбы с алкогольной зависимостью, поскольку они якобы не увидели пагубного воздействия на организм испытуемых, а также не зафиксировали у них рецидивов.

В июне главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что в стране снижается уровень потребления спиртного и наркомании среди подростков. Однако статистика показала, что каждый седьмой студент имеет опыт употребления запрещенных веществ.