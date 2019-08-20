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Британские ученые решили лечить алкоголизм наркотиками

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Фото: Depositphotos
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Британские ученые нашли новый способ лечения алкоголизма при помощи наркотиков. Об этом 19 августа сообщило издание The Guardian.

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Своеобразное лечение специалисты из Бристоля проводили небольшими дозами экстази. В исследовании нового метода лечения принимали участие 11 человек.

На протяжении девяти месяцев ученые наблюдали за их состоянием и в итоге отметили, что к постоянному употреблению алкоголя вернулся лишь один из испытуемых, пятеро стали абсолютными трезвенниками, а остальные пять человек выпивают лишь иногда.

Так, по мнению специалистов, применение подобных наркотических веществ оказалось эффективней других методов борьбы с алкогольной зависимостью, поскольку они якобы не увидели пагубного воздействия на организм испытуемых, а также не зафиксировали у них рецидивов.

В июне главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что в стране снижается уровень потребления спиртного и наркомании среди подростков. Однако статистика показала, что каждый седьмой студент имеет опыт употребления запрещенных веществ.

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