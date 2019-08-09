Прямой эфир

Трамп рассказал о причине своего отказа от спиртного

0
Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post, опубликованном 8 августа, рассказал о причине своего отказа от алкоголя.

В сухом остатке: как борьба за трезвость чуть не обернулась для США катастрофой
100 лет назад был принят один из самых одиозных законов в истории Соединенных Штатов

По словам американского лидера, полному отказу от спиртного поспособствовала смерть его старшего брата Фреда, который страдал от алкоголизма. У него были весьма напряженные отношения с семьей, которая не поддерживала его желание быть пилотом.

Фред умер в 42 года в 1981-м, и его смерть, по словам президента США, стала для него глубоким потрясением.

«Он был таким красивым, и я видел, что с ним сделал алкоголь… и это тоже повлияло на меня», — признался Дональд Трамп.

В материале отмечается, что президент США боится генетической предрасположенности к алкоголизму. В то же время в своем интервью он отметил, что пристрастие к алкоголю могло появиться у Фреда из-за постоянного давления со стороны отца, настаивавшего на том, чтобы он управлял семейным бизнесом, а не был каким-то «шофером в небе».

Прошлой осенью Трамп уже попытался объяснить свое нежелание употреблять алкоголь. Тогда он сказал, что если выпьет, то станет самым «ужасным в мире».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп обиделся на публикации о его лени
Трамп заговорил о поднятии пошлин на французское вино

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017