Трамп рассказал о причине своего отказа от спиртного

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post, опубликованном 8 августа, рассказал о причине своего отказа от алкоголя.

По словам американского лидера, полному отказу от спиртного поспособствовала смерть его старшего брата Фреда, который страдал от алкоголизма. У него были весьма напряженные отношения с семьей, которая не поддерживала его желание быть пилотом.

Фред умер в 42 года в 1981-м, и его смерть, по словам президента США, стала для него глубоким потрясением.

«Он был таким красивым, и я видел, что с ним сделал алкоголь… и это тоже повлияло на меня», — признался Дональд Трамп.

В материале отмечается, что президент США боится генетической предрасположенности к алкоголизму. В то же время в своем интервью он отметил, что пристрастие к алкоголю могло появиться у Фреда из-за постоянного давления со стороны отца, настаивавшего на том, чтобы он управлял семейным бизнесом, а не был каким-то «шофером в небе».

Прошлой осенью Трамп уже попытался объяснить свое нежелание употреблять алкоголь. Тогда он сказал, что если выпьет, то станет самым «ужасным в мире».