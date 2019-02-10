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Трамп обиделся на публикации о его лени

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Американский лидер Дональд Трамп 10 февраля в своем Twitter ответил на публикации СМИ о его лени.

Он отметил, что работает гораздо больше, чем предыдущие президенты. Кроме того, президент США заявил, что «навел порядок» в стране, то есть усилил вооруженные силы, предотвратил возможную войну с КНДР, устранил проблемы высоких налогов и разобрался с делами ветеранов.

Ранее, 5 февраля, издание Axios заявило, что Трамп очень мало времени посвящает работе и слишком много отдыхает. В качестве доказательства издание приводит документы, где расписаны 95 рабочих графиков президента. Из них следует, что 60% своего рабочего дня он проводит в Twitter или за экраном телевизора.

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