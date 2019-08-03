Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики

Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге. Там зарегистрированы 4783 пациента, недуг которых не связан с употреблением наркотиков или алкоголя. Об этом свидетельствуют данные, представленные в статистическом сборнике Минздрава за прошлый год.

Затем следует Москва. В столице проживает 2884 таких пациента. Далее идут Татарстан (2555), Башкирия (2408) и Челябинская область (2183). Наименьшее число людей с психическими расстройствами зарегистрировано в Ненецком автономном округе (8) и на Чукотке (44). Всего в 2018 году диагноз был поставлен 59,1 тыс. человек. Эта цифра немного ниже показателей 2017 года (59,3 тыс.).

В то же время число пациентов с психическими расстройствами, вызванными употреблением алкоголя, в 2018 году составило 75,7 тыс. человек (против 78,1 тыс. в 2017-м). Наибольшее число таких людей проживает в Москве (2886), Пермском крае (2499), Челябинской области (2430) и Башкирии (2292).

Число пациентов с расстройствами, к которым привело употребление наркотиков, в прошлом году составило 14,7 тыс. (против 16,1 тыс. в 2017-м). Больше всего их зарегистрировано в Москве (1084) и Московской области (822).

Сборник Минздрава был опубликован 31 июля. В нем, в частности, оценивается динамика заболеваемости туберкулезом, появления онкологических заболеваний, распространения ВИЧ-инфекции и болезней, передающихся половым путем.

В июне главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что в стране снижается уровень потребления спиртного и наркомании среди подростков. Однако статистика показала, что каждый седьмой студент имеет опыт употребления запрещенных веществ.