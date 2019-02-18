Посадочный смартфон: в самолет начнут пускать по гаджетам с 25 февраля

С 25 февраля авиапассажирам в России разрешат использовать электронные посадочные талоны. Распечатывать билеты им не придется. Соответствующий приказ Минтранса согласовал Минюст, следует из документа, с которым ознакомились «Известия».

В соответствии с действующим законодательством, приказ ведомства вступит в силу 25 февраля 2019 года, пояснил «Известиям» юрист фирмы Coleman Legal Services Андрей Ступников.

Документ предусматривает, что в российских аэропортах можно будет пройти на досмотр в самолет по электронному билету. Предъявить его пассажирам разрешат на экране мобильного устройства (смартфона, планшета). Бумажные билеты сохранятся, но теперь не будут обязательными.

Изменения внесли в Федеральные авиационные правила, а также в правила предполетного и послеполетного досмотра.

«Посадочный талон, оформленный в электронном виде, используется при наличии в аэропорту информационной системы, включающей в себя электронную базу данных досмотров, и устройства, сканирующего штриховой код», — сказано в документе.

Соответствующий приказ Минтранс разрабатывал с 2017 года. В сентябре 2018-го в ведомстве сообщали, что утвердили изменения. Но проект не прошел регистрацию в Минюсте и был направлен на доработку из-за разногласий с МВД.

В конце ноября в Министерстве внутренних дел рассказали «Известиям», что все недочеты устранены, документ согласован и снова направлен на регистрацию в Минюст.

Ускорить вступление в силу новых правил просили российские воздушные гавани. В частности, на коллизию в действующем законодательстве обращал внимание гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев. Он пояснял, что действующее законодательство предусматривало две взаимоисключающие нормы. По одной из них электронный посадочный талон имеет ту же юридическую силу, что и распечатанный на бумаге. А по другой от пассажиров требуют наличия штампа о прохождении досмотра на бумажном билете. Разрешить эти противоречия и должен был приказ Минтранса.

В аэропортах московского авиаузла — Шереметьево, Домодедово и Внуково — в ноябре 2018 года «Известиям» заявляли, что готовы к новшествам. Эксперты говорили, что это не потребует существенной перестройки терминалов, а необходимое оборудование уже выпускается серийно.

В аэропорту Домодедово еще раз подтвердили «Известиям», что уже готовы обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам.

–– Вскоре для прохождения предполетного контроля и посадки на рейс достаточно будет предъявить документ на мобильном устройстве, распечатывать его не нужно, –– сказал представитель аэропорта.

Он добавил, что в прошлом году аэропорт Домодедово первым в России внедрил автоматизированные турникеты (eGate), позволяющие пассажирам самостоятельно пройти в зону предполетного контроля при входе в международную галерею вылета или на борт воздушного судна. Всего в 2018 году через такие турникеты пропустили более 13 млн человек.

В Шереметьево «Известиям» сообщили, что аэропорт технически готов к нововведениям, сейчас создается «план мероприятий в части организации процесса обслуживания пассажиров».

Во многих странах электронные билеты используют еще с середины 2000-х. А в Москве эксперимент был начат только в 2013–2014 годах. Первый пассажир по электронному посадочному талону вылетел из Внуково.