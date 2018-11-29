Посадочный эталон: в России начнут пускать в самолет по смартфону

В российских аэропортах готовятся отменить бумажные посадочные талоны. Норма может заработать уже в 2019 году, и авиапассажиры получат возможность проходить на досмотр и в самолет по смартфонам. Бумажные билеты останутся, но не будут обязательными. Соответствующий приказ разработал Минтранс, его уже согласовало МВД, сообщили «Известиям» в ведомстве. Вступление документа в силу случится после его регистрации в Минюсте. Аэропорты просят ускорить процесс — во многих странах уже действуют такие системы, они отвечают всем требованиям безопасности и позволяют быстрее пройти регистрацию и посадку на рейс.

Придать ускорение

По новым правилам авиаперевозчик может оформить посадочный талон в виде штрих-кода и направить его на электронный носитель (смартфон, планшет) пассажира. При прохождении досмотра сотрудники отсканируют документ прямо с экрана устройства.

Соответствующий приказ Минтранса разрабатывается с 2017 года. В сентябре прошлого года ведомство сообщило, что утвердило изменения. Документ был отправлен на регистрацию в Минюст, но тот вернул его на доработку из-за разногласий с МВД.

В Министерстве внутренних дел «Известиям» заявили, что в феврале 2018 года нормативные правовые акты Минтранса обсуждались на совещании, где были высказаны замечания и предложения МВД. Теперь документ согласован ведомством.

В пресс-службе Минтранса «Известиям» сказали, что «документ находится в работе». В Минюсте сообщили «Известиям», что по состоянию на 28 ноября 2018 года приказ Минтранса на регистрацию в ведомство не поступал.

билет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Ускорить принятие новых правил теперь просят сами аэропорты. Гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев направил в адрес главы Минтранса Евгения Дитриха письмо (с документом ознакомились «Известия»), в котором попросил устранить коллизию, которая возникла при применении норм регистрации и предполетного досмотра пассажиров.

Суть коллизии в том, что действующее законодательство предусматривает две взаимоисключающие нормы. По одной из них электронный посадочный талон имеет ту же юридическую силу, что и распечатанный на бумаге. А по другой от пассажиров требуется наличие штампа о прохождении досмотра на бумажном билете. Дополнительный приказ ведомства ликвидирует эти нестыковки.

От QR-кода до распознавания лиц

Аэропорты московского авиаузла — Шереметьево, Домодедово и Внуково — готовы к новшествам, сказали «Известиям» в воздушных гаванях.

В Домодедово отметили, что аэропорт уже активно внедряет безбумажные технологии, чтобы пассажиры могли свободнее управлять своим временем. С 2017 года в терминале установлены eGate — автоматизированные турникеты для обработки электронных посадочных талонов. Они позволяют пассажирам самостоятельно пройти контроль при входе в зону вылета и на борт самолета. Для этого авиапутешественникам достаточно приложить QR-код на мобильном устройстве к сканеру.

— Технология пользуется большим спросом у пассажиров. Например, во время чемпионата мира по футболу в России ею воспользовались 1,2 млн человек, — отметили в пресс-службе аэропорта.

билет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Согласно исследованию SITA, применение eGate сокращает риск задержки рейса и увеличивает на 50% скорость обслуживания пассажиров на гейте.

Также аэропорт в 2019 году готовится к реализации проекта по использованию технологии автоматизированного распознавания лиц. Это позволит создать для пассажиров удобный и современный сервис, добавили в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе Шереметьево сказали «Известиям», что вопрос об использовании посадочных талонов, оформленных в электронном виде, инициирован аэропортом совместно с авиакомпанией «Аэрофлот». Для АО «МАШ» это актуально с учетом крупномасштабных мероприятий по увеличению пассажиропотока, добавили в воздушной гавани.

В Шереметьево также заявили о необходимости переходного периода при внедрении новых норм. Он может понадобиться, чтобы избежать сбоев при налаживании технологии.

Во Внуково отметили, что мобильная регистрация — это мировая практика. Руководитель пресс-службы воздушной гавани Мария Шаравина рассказала «Известиям», что аэропорт готовится к нововведениям, ожидается, что подготовка завершится в следующем году.

Сплошная экономия

Во многих странах электронные билеты используют еще с середины 2000-х годов. А в Москве эксперимент был начат только в 2013–2014-м. Аэропорт Внуково тогда тестировал технологию: рейсом в Сочи вылетел первый пассажир с электронным посадочным талоном на экране смартфона.

Использование новой системы в России не потребует существенной перестройки терминалов, необходимое оборудование выпускается серийно и уже протестировано ведущими российскими аэропортами, сказал «Известиям» исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.

аэропорт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Авиация давно к этому готова, согласен главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

— Но в России изменения нормативной базы утверждаются очень медленно, что тормозит переход на систему электронных посадочных талонов, — сказал он «Известиям».

Появление возможности прохода по электронному посадочному талону упростит и ускорит процедуру посадки на рейс для пассажиров и уменьшит расходы авиакомпаний, убеждены эксперты. Выгода же для аэропортов — в снижении трат на сотрудников, проверяющих посадочные талоны.

— Сейчас на каждом гейте нужно присутствие одного-двух агентов, но после введения автоматизированных гейтов одного сотрудника может быть достаточно сразу на несколько выходов, — считает Олег Пантелеев.

В зависимости от числа пассажиров, которые будут пользоваться технологией, пропускная способность гейтов может возрасти на треть или даже вдвое, оценил эксперт.