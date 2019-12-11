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В Google назвали самых популярных людей года в России

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Певица Юлия Началова, президент Украины Владимир Зеленский и продюсер Бари Алибасов попали в список самых популярных персон 2019 года по версии компании Google. Список был составлен на основе поисковых запросов россиян, пишет «Газета.ру» в среду, 11 декабря.

Помимо Началовой, в рейтинг попали еще три человека, скончавшиеся в этом году, — рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий (Децл), журналист Сергей Доренко и фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер. Также в топе поисковых запросов оказались журналист Иван Голунов и актриса Анастасия Заворотнюк.

Кроме того, в Google назвали десятку самых популярных фильмов на основе поисковых запросов россиян. Ими оказались «Джокер», «Однажды… в Голливуде», «Мстители», «Оно-2», «Король лев», «Капитан Марвел», «Зеленая книга», «В метре друг от друга», «Как приручить дракона – 3» и «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел».

Самыми популярными сериалами стали «Игра престолов», «Чернобыль», «Ветреный», «Султан моего сердца», «Жестокий Стамбул», «Мамы чемпионов», «ИП Пирогова», «Толя-робот», «Дылды» и «Очень странные дела».

Ранее социальная сеть Twitter назвала самые обсуждаемые темы 2019 года. В их число попали сериал «Игра престолов», пожар в соборе Парижской Богоматери и президент США Дональд Трамп.

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