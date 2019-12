Названы самые популярные исполнители у россиян в 2019 году

Сервис «Яндекс.Музыка» составил список самых популярных музыкальных исполнителей в России в 2019 году. Так, во главе рейтинга оказались американская поп-певица Билли Айлиш и белорусский певец Тима Белорусских.

Отмечается, что альбом 17-летней Айлиш «When We All Fall Asleep Sleep Where Do We Go» прослушали более восьми миллионов пользователей сервиса, в топ-3 вошел трек Bad Guy.

В топ у 21-летнего Белорусских вошли сразу три трека: «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы».

Востребованными у россиян оказались также Zivert, Елена Темникова, Светлана Лобода, Maruv и Полина Гагарина.

Кроме, сервис рассказал о самых популярных музыкальных запросах «Алисы».

«Чаще всего в этом году Алису просили включать треки Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Стаса Михайлова, а также групп «Руки вверх!», Rammstein, «Сектор Газа», «Ленинград» и «Алиса», — пишет «РИА Новости» в четверг, 5 декабря.

Отмечается, что музыкальные подкасты сервиса хотя бы раз прослушали более 1 млн человек. В топ-10 вошли «История русского секса», «В предыдущих сериях» и «Отвратительные мужики».

При подсчетах учитывалось количество слушателей музыкальных композиций, альбомов и подкастов 2018 и 2019 годов выпуска, которые прослушивались на «Яндекс.Музыке» с января по ноябрь 2019 года.

Накануне стала известна самая популярная песня года среди пользователей Shazam. Чаще всего они искали песню Билли Айлиш Bad Guy.