Замглавы МИДа Рябков рассказал о музыкальных пристрастиях

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о любви к разной музыке, начиная от Aerosmith и заканчивая песнями Монеточки и Oххxymiron. Об этом высокопоставленный дипломат сообщил в интервью ПИР-центру.

«Моя подборка официально приобретенных через Google композиций, находящихся в «облаке», превышает 10 тыс. треков», — сказал он. Замминистра слушает треки альтернативного рока, рэп, этническую музыку, мелодии эпохи Возрождения.

«Мне важно, чтобы в тексте был смысл, композиция была талантливо исполнена, и в ней была гармония», — уточнил он. В автомобиле замглавы МИДа слушает музыку по случайной последовательности. Это может быть Тина Гуо, «Мельница», Oххxymiron и Монеточка, поделился дипломат.

Ранее в ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что не обсуждает свои стихотворения с главой министерства Сергеем Лавровым, который также занимается поэзией.