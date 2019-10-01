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«Русский пионер» обнародовал новое стихотворение Лаврова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова под названием «Дым» 1 октября опубликовал литературный журнал «Русский пионер».

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров по просьбе «Русского пионера» написал стихотворение на тему номера «Дым». И получился эпос. Вышла драма в трех частях. В трех четверостишиях. Можно ставить на сцене», — говорится в описании к стихотворению.

Поэзия — давнее хобби министра. В 2017 году «Русский пионер» уже публиковал сатиру, написанную главой МИДа в 1981 году об ушедшем 1980 году.

По данным ТАСС, Лавров является автором гимна МГИМО.

Помимо Лаврова, поэзией увлекается генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он рассказал о том, что пишет стихи и это помогает ему «преодолевать усталость». Одним из его творений стало поэтическое описание подвига Зои Космодемьянской.

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