Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях 74-й сессии Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.

В эфире программы «Большая игра» дипломат заявила, что необходимо было минимизировать ущерб, на который рассчитывали те, кто пытался остановить делегацию РФ. Захарова отметила, что российская сторона не собиралась им подыгрывать, пишет «РИА Новости».

24 сентября стало известно, что 10 членов российской делегации не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН из-за того, что американская сторона не оформила документы в срок.

В числе тех, кто не получил визы, оказался член Совета Федерации Константин Косачев. Он пригрозил Вашингтону «чувствительным и болезненным» ответом на подобное отношение к российским представителям.

В Кремле ситуацию назвали неприемлемой и провоцирующей на жесткую реакцию, ведь речь идет не о двустороннем визите, а о приезде делегации страны на международную конференцию.