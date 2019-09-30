Мир больше пяти: возможна ли реформа ООН

В Нью-Йорке открылась 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Многие главы государств и правительств, а также министры иностранных дел, выступая с высокой трибуны, призывали реформировать ООН, поскольку она «превратилась в бессмысленную организацию», не отвечающую современным реалиям. Россия на словах поддерживает внесение изменений. Однако опасается, что любая модернизация может урезать роль Москвы в структурах организации. Возможны ли изменения в структуре ООН и как они скажутся на статусе России — в материале «Известий».

Со штаб-квартирой в Сочи

— Теперь придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН. Между прочим, когда обсуждалось создание ООН и дошли до месторасположения штаб-квартиры, Иосиф Сталин предложил, чтобы она разместилась в Сочи. Это было прозорливо. Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей, — прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров российско-американский дипломатический скандал, разгоревшийся перед началом сессии Генассамблеи ООН: США не выдали визы членам российской делегации.

мир больше5 Президент Ирана Хасан Роухани Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Россия призвала международное сообщество задуматься о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в какой-нибудь другой город. В этом ее поддержал Иран .

— Тегеран проголосует за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну в случае обсуждения такой темы, — заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Визовый скандал между Россией и США в очередной раз поднял вопрос о необходимости реформирования Организации Объединенных Наций, существующей уже три четверти века. Многие политики использовали трибуну Генассамблеи как раз для того, чтобы призвать внести изменения в работу ООН .

Так, японский премьер Синдзо Абэ заявил, что «совершенно необходима» структурная реформа Совбеза ООН . По его словам, Токио будет участвовать в выборах 2022 года, чтобы получить место непостоянного члена.

— В дальнейшем Япония намерена стать постоянным членом Совбеза , расширив его состав, — пояснил он.

— Будущее человечества не должно зависеть от решений пяти государств – постоянных членов Совбеза ООН , — по традиции начал свое выступление президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган .

мир больше5 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS/Brendan Mcdermid

Особенно активно лозунг турецкого лидера «мир гораздо больше пяти» звучал в мае 2018 года, когда американцы перенесли в Иерусалим посольство США. Призывая защитить интересы палестинцев, Эрдоган предлагал расширить полномочия Генеральной ассамблеи ООН.

На реформе ООН настаивают и африканские страны. Они мечтают получить право вето в Совбезе ООН . Однако сложность состоит в том, чтобы решить, какая из 53 африканских стран заслуживает этого самого права и как к этому отнесутся остальные 52 государства.

Назрели проблемы

За 74 года существования ООН постоянно возникали предложения о ее модернизации. Это вызвано объективной необходимостью: увеличилось количество государств-членов с 51 до 193 государств, выявились недостатки функционирования многих структур .

Миротворческие операции ООН постоянно ругают за бессистемность и хаотичность. При этом сама организация больше реагирует на кризисы, чем предотвращает их . Помимо этого, ООН достаточно избирательно проявляет интерес к конфликтам в разных регионах мира, за что ее упрекают в следовании двойным стандартам.

Всерьез о возможности оптимизации работы организации заговорили в 1997 году. Занимавший тогда пост генсека ООН Кофи Аннан предложил план реформ, а через пять лет представил второй пакет преобразований.

Провести их, к слову, будет непросто: для решения по всем вопросам реформы ООН при голосовании в Генассамблее необходима поддержка 2/3 государств-членов. Любое изменение Устава ООН возможно только при одобрении его всеми постоянными членами Совбеза .

мир больше 5 Бывший генсек ООН Кофи Аннан предлагал план реформ Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Cesareo/Fotogramma

Основные разногласия вызывает вопрос о будущем самого Совета Безопасности — ключевого органа ООН, отвечающего за поддержание международного мира и безопасности . В его составе 15 членов: пять постоянных — США, Великобритания, Россия, Франция и Китай, обладающих право вето, — и непостоянные члены, избирающиеся на два года.

Аннан предлагал увеличить число участников до 24 членов за счет шести новых постоянных членов и трех новых непостоянных. Однако этот план так и остался на бумаге.

Раздражение развитых стран, в частности Германии и Японии, вызывает то, что взносы, которые они платят, довольно большие, а соответствующего статуса им так и не предоставляют. Регулярный бюджет ООН формируется за счет взносов государств-членов. Для каждой страны он высчитывается по утвержденной Генассамблеей формуле. Так, самый большой взнос у США — 22, затем следует Япония — около 10%, Китай — около 8%, Россия вносит сумму, равную 3% бюджета ООН.

Тем временем американский президент Дональд Трамп призывает сократить финансирование организации, «чья миссия не продвигает внешнеполитические интересы США».

Kofi_Annan_1 В субботу, 18 августа, на 81-м году жизни скончался седьмой генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Он родился 8 апреля 1938 года в английской колонии Золотой Берег, которая в 1957 году стала независимым государством Гана. Аннан возглавлял организацию с 1997 по 2006 годы. В 2001-м он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в создание более организованного и прочного мира во всем мире. О том, как и с кем работал генсек, — в галерее портала iz.ru. Фото: Getty Images/Micheline Pelletier/Sygma Kofi_Annan_1 Президент общества дружбы «Гана–СССР» Кофи Аннан во время пресс-конференции с журналистами в Доме дружбы в Москве. 29 марта 1963 года. Фото: ТАСС/Евзерихин Эммануил Kofi_Annan_1 Кофи Аннан, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по операциям по поддержанию мира. 1993 год. Фото: TASS/AP/Ed Bailey Kofi_Annan_1 Первая официальная встреча президента России Бориса Ельцина и генерального секретаря ООН Кофи Аннана. 17 мая 1997 года. Kofi_Annan_1 Кофи Аннан и Папа Иоанн Павел II. Ватикан, 1997 год. Фото: REUTERS/Pool Kofi_Annan_1 Ясир Арафат и Кофи Аннан на ВЭФ в Давосе, Швейцария. 31 января 1999 года. Фото: TASS/PATRICK AVIOLAT Kofi_Annan_1 Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан в Индонезии, 2001 год. Фото: REUTERS/Darren Whiteside Kofi_Annan_1 Кофи Аннан с только что присужденной ему Нобелевской премией мира. Осло, 12 октября 2001 года. Фото: TASS/HEIKO JUNGE Kofi_Annan_1 Королева Елизавета II награждает Кофи Аннана почетным орденом Святых Михаила и Георгия. 2007 год. Фото: Getty Images/Tim Graham/Contributor Kofi_Annan_1 Нельсон Мандела и бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Йоханнесбург, Южная Африка. 2007 год. Фото: ТАСС/AP Kofi_Annan_1 Бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан с переделанным под гитару АК-47. 2007 год. Фото: REUTERS/Herwig Prammer

План Аннана vs план Трампа

«У Организации Объединенных Наций огромный потенциал, однако сейчас это всего лишь клуб, в котором люди могли собраться вместе, поговорить и хорошо провести время. Как печально», — написал в своем Twitter через полтора месяца после избрания на пост президента США Трамп.

Уже через год он выступил с планом по изменению работы ООН. В документе указываются десять пунктов реформы организации. По словам американского лидера, ему хотелось бы большей эффективности от ООН. Под этим Вашингтон подразумевает проведение решений, которые в Белом доме считают правильными. Из-за права вето президент США Джордж Буш – младший не смог добиться, чтобы другие страны поддержали американское вторжение в Ирак, а также санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Против этого обычно выступают Россия и Китай. Впрочем, США и сами довольно часто блокируют разные инициативы, в частности, осуждающие действия Израиля.

мир больше 5 Президент США Дональд Трамп Фото: Global Look Press/White House

Трамп предлагает сократить расходы и получить больше отдачи за каждый вложенный доллар. Эту инициативу, к слову, поддержали около 140 стран (Россия с предложением американского лидера не согласилась), а также генсек ООН Антонио Гутерриш.

Он неоднократно заявлял, что «для ООН настало время признать свои недостатки и исправиться», поскольку «вызовы превосходят возможности», «ООН должна быть больше ориентирована на результат, а не на процесс, действовать в интересах людей, а не бюрократии».

Эти же идеи высказывают и многие другие страны. Впрочем, для многих из них реформа ООН ограничивается модернизацией Совбеза и увеличением числа стран, обладающих правом вето. Активнее всех «постоянной прописки» в Совбезе добивается так называемая группа четырех — Германия, Япония, Бразилия и Индия . Они предлагают расширить состав совета до 25 государств, включая создание шести дополнительных постоянных мест — по два для Азии, Африки и по одному для Латинской Америки и Западной Европы.

Франция активно продвигает предложенный ею еще в 2013 году «Кодекс поведения», согласно которому пять постоянных членов Совбеза отказываются накладывать вето в ситуациях, когда совершаются преступления против человечности или массовые убийства. Против инициативы Парижа в этом вопросе единодушно выступают Москва, Вашингтон и Пекин.

Позиция России

Считается, что Россия категорически против реформы ООН. На самом деле это не так. Москва готова обсуждать вопросы эффективности основных институтов ООН: как развивать миротворческий потенциал, поскольку он не соответствует нынешним потребностям, а также вопросы о полномочиях аппарата генерального секретаря, целесообразности раздутой ооновской бюрократии и эффективности отдельных агентств ООН, дублирующих деятельность других.

Россия выступает за то, чтобы Совбез стал более представительным, число стран-членов, по мнению Москвы, не должно превышать планку в «двадцать плюс» (low twenties). Изначально Россия выступала за то, чтобы число стран, обладающих правом вето, оставалось неизменным.

В последнее время Москва перестала быть настолько категоричной. В мае 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «такие страны, как Индия и Бразилия, — серьезные претенденты на постоянное членство в Совбезе». Больше незападных стран или же западных, которые могут поддержать ее позицию, — России только на руку.

мир больше5 Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS/Brendan Mcdermid

С одной стороны, Москва не может и не должна выступать как главный тормоз на пути реформ. С другой — учитывая нынешние экономические и финансовые ресурсы России, нельзя не признать, что столь привилегированный статус в рамках ООН уже не соответствует ее изменившимся возможностям. Главная задача Москвы — сохранить свое уникальное преимущество — право вето.

Что касается перспектив реформирования ООН, то, по словам опрошенных «Известиями» экспертов, пока нет варианта, который устроил бы подавляющее большинство государств.

— Тема модернизации ООН так темой и останется, никакой реформы не будет, — рассказал «Известиям» председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. По словам политолога, причины обсуждения этой темы понятны.

— Никто не спорит с аргументами сторонников реформ: мир изменился, должна быть другая композиция. Нынешний состав постоянных членов Совбеза был сформирован по понятным причинам — это победители во Второй мировой войне. Конечно, этот состав не вполне отражает мировую ситуацию, но невозможно найти принципа и критериев (по географическому, экономическому, численности населения), по которым Совбез нужно изменить. К тому же ни одна из пяти стран – постоянных членов не захочет поступиться своими привилегиями. При всех нареканиях Совбез очень компактный и дееспособный орган, он выполняет свою функцию — предотвращение крупной войны между странами, — считает политолог.

мир больше 5 Фото: REUTERS/Brendan Mcdermid

С ним согласен генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

— Не стоит забывать, что в ООН, помимо Совбеза, много других вопросов, которые необходимо решить: дополнительное финансирование миротворческих операций, вопрос о полномочиях секретариата ООН и самого генсека, проблемы эффективности, коррупции, непотизма, ооновской бюрократии, роли специализированных агентств ООН. Например, США вышли из ЮНЕСКО и из Совета по правам человека — эти органы сразу стали не настолько полноценными. Сейчас реформу ООН будет провести гораздо сложнее, чем десять–двадцать лет назад, когда мир был более единым, но это не значит, что в этом направлении не надо работать, может быть, вначале необходимо обсуждать на уровне экспертов, а лишь потом переходить к каким-то шагам. Но не стоит забывать, что этот процесс реформирования будет долговременным, — уверен эксперт.