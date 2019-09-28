ООН не виноват: РФ изучает варианты ответа на визовый скандал с США

Россия не оставит без ответа невыдачу американских виз части ее делегации. И перенос некоторых комитетов Генассамблеи в другие страны мог бы стать вполне логичным шагом, уверены уже не только в Москве, но и в Европе. РФ прорабатывает различные варианты симметричного ответа. По мнению политиков и экспертов, «переселение» необходимо, хотя и почти нереализуемо.

Визовый клинч

Москва и ее возможный ответ на историю с невыдачей виз нескольким членам российской делегации задали тон всем переговорам на сессии Генассамблеи. Произошедший скандал Сергей Лавров упоминал в каждом публичном выступлении . Естественно, не обошли стороной этот вопрос и на встрече с госсекретарем США Майком Помпео. При этом, как оказалось, ни Дональд Трамп, ни госсекретарь не имеют никакого отношения к скандалу.

— Когда происходят подобные эксцессы, то исполнители принимают решения, трактуя общую атмосферу отношений , — пояснил Сергей Лавров.

Но ведь эту атмосферу создает американский политический истеблишмент . И тут надо решать вопрос комплексно, отметил российский министр. Как заверил «Известия» информированный источник, Москва изучает различные варианты симметричного ответа на противозаконные действия Вашингтона.

— Отвечать мы будем, без сомнений. Как именно — надо продумать. Рассматриваются несколько вариантов , — отметил собеседник.

При этом в Москве уже говорят о переносе всей штаб-квартиры организации , хоть и признаются в нереализуемости идеи.

Как заверил «Известия» председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, основания для разговора о переносе штаб-квартиры ООН назрели давно.

— Россия — не первая страна, которая столкнулась с проблемой выдачи американских виз. Иран, Венесуэла, целый ряд стран порой не получают виз. Поэтому идея — не новая и вполне закономерная. Другое дело, насколько это выполнимо в обозримой перспективе, — отметил сенатор.

По мнению итальянского депутата партии «Лига» Стефано Вальдегамбери, перенос Генассамблеи из США стал бы абсолютно правильным шагом.

— Если на территории страны действует эта организация и это мешает свободному въезду участников, то здесь обязательно должны быть приняты меры. И перенос заседаний — логичен . Правда, боюсь, Италия эту идею не поддержит. Рим не настолько самостоятелен в принятии решений, — отметил в беседе с «Известиями» итальянский политик.

Как заявил «Известиям» депутат бундестага Александр Ной, США используют ООН в своих интересах.

— США — больше не подходящее место для ООН. Швейцария, Сербия или другая нейтральная страна должны взять на себя ответственность за размещение ООН , — уверен немецкий политик.

штаб квартира На территории штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, США Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

При этом он отметил, что Германия, будучи под влиянием американцев, не поддержит эту идею.

Международная организация должна работать в нейтральной стране, которая сможет обеспечить ее бесперебойное функционирование, уверен и политолог Александр Ведрусов.

— Современные США не соответствуют этому важнейшему критерию. Именно поэтому целесообразно ставить на повестку дня вопрос о переносе всех структур ООН в те страны, в которых уже функционируют ее подразделения. Лучший кандидат в этом смысле — Австрия , — считает политолог.

С ним согласен и заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его мнению, правда, было бы логичным перенести штаб-квартиру организации в более демократичную Францию.

— Это позволит исключить надуманные вопросы визовых ограничений и создаст более комфортные условия работы, без тотального шпионажа со стороны спецслужб США, — отметил эксперт.

Тем для переговоров с американской стороной и без того было достаточно . И хотя Ukrainagate наравне с визами стали определяющими вопросами не только для политиков, но и для мировых СМИ, Москва и Вашингтон обсудили также стратегическую стабильность, конфликты на Ближнем Востоке и Севере Африке, говорили о ядерной проблеме Корейского полуострова. Вновь Москва напомнила о российской инициативе создания новых каналов общения.

Кроме того, РФ по-прежнему готова продлить договор СНВ-III, истекающий в 2021 году. Однако Вашингтон продолжает настаивать, что в соглашении теперь должны участвовать и другие страны.

— Мы не против любых форматов, но при понимании, что все участники, которых хотят американцы пригласить, ответят на это предложение, — заявил глава МИД РФ.

Ассамблея противоречий

Многие выступления на высшем и высоком уровнях с трибуны Генассамблеи были богаты на призывы к миру и предупреждения о серьезных угрозах для человечества. В лучших традициях Томаса Мора выступающие говорили о необходимости беспрекословного выполнения международных правил, борьбе с бедностью и прекращении войн.

Российский министр в своей речи призвал не забывать об уроках, извлеченных из Второй мировой войны, и быть достойными наследия памяти отцов-основателей ООН. Сергей Лавров отметил, что, хотя благодаря организации и удалось предотвратить третью мировую войну, конфликтов и вражды в мире не убавилось. А разобщенность международного сообщества лишь возрастает.

При этом ряд западных стран не хочет признавать законные интересы других государств. Они навязывают, по словам министра, правила поведения, основанные на своей личной трактовке либерализма. И для того чтобы оправдать как-то свои ревизионистские правила, в ход идут «манипулирование общественным сознанием, распространение ложных сведений, двойные стандарты в сфере прав человека, подавление неугодных СМИ, запреты на профессию журналистов».

лавров Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на пресс-конференции в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире США в Нью-Йорке, США Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Он напомнил о том, как США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном, тем самым проигнорировав решения ООН.

— США взяли жесткую линию на развал резолюций ООН о международно-правовых основах ближневосточного урегулирования. Предлагают дождаться некой «сделки века», а тем временем приняли односторонние решения по Иерусалиму и Голанам, — отметил Сергей Лавров.

Напомнил он и о выходе США из договоров по контролю над вооружениями. Российский министр добавил, что Москва в этом контексте заявила о своем решении не размещать наземные РСМД в Европе и других регионах, если и пока этого будут воздерживаться американцы.

По мнению министра, наше поколение должно деидеологизировать сотрудничество перед лицом общих угроз. Он процитировал российского ученого Андрея Сахарова: «Разобщенность человечества угрожает ему гибелью... Для человечества отойти от края пропасти — значит преодолеть разобщенность».

Мистер Нет

Вместе с белорусским министром иностранных дел Владимиром Макеем и Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем Сергей Лавров успел также открыть выставку, посвященную бывшему министру иностранных дел СССР Андрею Громыко.

«Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны» , — одно из самых известных высказываний великого дипломата. Именно он впервые выдвинул инициативу о запрете испытания ядерного оружия, положив начало политике контроля над вооружениями.

В 1946 году Андрей Громыко стал первым представителем СССР при ООН и одновременно был назначен замминистра иностранных дел. Именно тогда он получил прозвище Мистер Нет , так как постоянно использовал право вето из-за американских инициатив.

Сергей Лавров рассказал о впечатлениях от русского дипломата еще одного выдающегося деятеля — Генри Киссинджера. Американец не раз отмечал масштаб фигуры Громыко и его «умение мыслить крупно» .

громыко Министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко и государственный секретарь США, помощник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер, Женева, 11 июля 1975 года Фото: ТАСС/Егоров П.

Антониу Гутерриш считает, что сегодня хорошо было бы, если все мировые игроки придерживались бы такой же позиции, что и Громыко, и предпочитали мир, а не войну.

Подводя итоги участия Москвы в 74-й сессии ГА ООН, член российской делегации, дипломат, исполнительный вице-президент Российско-американского совета делового сотрудничества Эднан Агаев отметил, что РФ удалось донести свою позицию по всем аспектам международной повестки.

— Все ключевые вопросы рассмотрены. По Украине можно констатировать желание с обеих сторон двигаться навстречу. Что касается Ирана — ключевым для нас на переговорах стало то, что все участники заявили о своем нежелании доводить кризис до открытого противостояния, — сказал он «Известиям».