ООН не виноват: РФ изучает варианты ответа на визовый скандал с США
Россия не оставит без ответа невыдачу американских виз части ее делегации. И перенос некоторых комитетов Генассамблеи в другие страны мог бы стать вполне логичным шагом, уверены уже не только в Москве, но и в Европе. РФ прорабатывает различные варианты симметричного ответа. По мнению политиков и экспертов, «переселение» необходимо, хотя и почти нереализуемо.
Визовый клинч
Москва и ее возможный ответ на историю с невыдачей виз нескольким членам российской делегации задали тон всем переговорам на сессии Генассамблеи. Произошедший скандал Сергей Лавров упоминал в каждом публичном выступлении. Естественно, не обошли стороной этот вопрос и на встрече с госсекретарем США Майком Помпео. При этом, как оказалось, ни Дональд Трамп, ни госсекретарь не имеют никакого отношения к скандалу.
— Когда происходят подобные эксцессы, то исполнители принимают решения, трактуя общую атмосферу отношений, — пояснил Сергей Лавров.
Но ведь эту атмосферу создает американский политический истеблишмент. И тут надо решать вопрос комплексно, отметил российский министр. Как заверил «Известия» информированный источник, Москва изучает различные варианты симметричного ответа на противозаконные действия Вашингтона.
— Отвечать мы будем, без сомнений. Как именно — надо продумать. Рассматриваются несколько вариантов, — отметил собеседник.
При этом в Москве уже говорят о переносе всей штаб-квартиры организации, хоть и признаются в нереализуемости идеи.
Как заверил «Известия» председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, основания для разговора о переносе штаб-квартиры ООН назрели давно.
— Россия — не первая страна, которая столкнулась с проблемой выдачи американских виз. Иран, Венесуэла, целый ряд стран порой не получают виз. Поэтому идея — не новая и вполне закономерная. Другое дело, насколько это выполнимо в обозримой перспективе, — отметил сенатор.
По мнению итальянского депутата партии «Лига» Стефано Вальдегамбери, перенос Генассамблеи из США стал бы абсолютно правильным шагом.
— Если на территории страны действует эта организация и это мешает свободному въезду участников, то здесь обязательно должны быть приняты меры. И перенос заседаний — логичен. Правда, боюсь, Италия эту идею не поддержит. Рим не настолько самостоятелен в принятии решений, — отметил в беседе с «Известиями» итальянский политик.
Как заявил «Известиям» депутат бундестага Александр Ной, США используют ООН в своих интересах.
— США — больше не подходящее место для ООН. Швейцария, Сербия или другая нейтральная страна должны взять на себя ответственность за размещение ООН, — уверен немецкий политик.
На территории штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, США
При этом он отметил, что Германия, будучи под влиянием американцев, не поддержит эту идею.
Международная организация должна работать в нейтральной стране, которая сможет обеспечить ее бесперебойное функционирование, уверен и политолог Александр Ведрусов.
— Современные США не соответствуют этому важнейшему критерию. Именно поэтому целесообразно ставить на повестку дня вопрос о переносе всех структур ООН в те страны, в которых уже функционируют ее подразделения. Лучший кандидат в этом смысле — Австрия, — считает политолог.
С ним согласен и заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его мнению, правда, было бы логичным перенести штаб-квартиру организации в более демократичную Францию.
— Это позволит исключить надуманные вопросы визовых ограничений и создаст более комфортные условия работы, без тотального шпионажа со стороны спецслужб США, — отметил эксперт.
Тем для переговоров с американской стороной и без того было достаточно. И хотя Ukrainagate наравне с визами стали определяющими вопросами не только для политиков, но и для мировых СМИ, Москва и Вашингтон обсудили также стратегическую стабильность, конфликты на Ближнем Востоке и Севере Африке, говорили о ядерной проблеме Корейского полуострова. Вновь Москва напомнила о российской инициативе создания новых каналов общения.
Кроме того, РФ по-прежнему готова продлить договор СНВ-III, истекающий в 2021 году. Однако Вашингтон продолжает настаивать, что в соглашении теперь должны участвовать и другие страны.
— Мы не против любых форматов, но при понимании, что все участники, которых хотят американцы пригласить, ответят на это предложение, — заявил глава МИД РФ.
Ассамблея противоречий
Многие выступления на высшем и высоком уровнях с трибуны Генассамблеи были богаты на призывы к миру и предупреждения о серьезных угрозах для человечества. В лучших традициях Томаса Мора выступающие говорили о необходимости беспрекословного выполнения международных правил, борьбе с бедностью и прекращении войн.
Российский министр в своей речи призвал не забывать об уроках, извлеченных из Второй мировой войны, и быть достойными наследия памяти отцов-основателей ООН. Сергей Лавров отметил, что, хотя благодаря организации и удалось предотвратить третью мировую войну, конфликтов и вражды в мире не убавилось. А разобщенность международного сообщества лишь возрастает.
При этом ряд западных стран не хочет признавать законные интересы других государств. Они навязывают, по словам министра, правила поведения, основанные на своей личной трактовке либерализма. И для того чтобы оправдать как-то свои ревизионистские правила, в ход идут «манипулирование общественным сознанием, распространение ложных сведений, двойные стандарты в сфере прав человека, подавление неугодных СМИ, запреты на профессию журналистов».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на пресс-конференции в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире США в Нью-Йорке, США
Он напомнил о том, как США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном, тем самым проигнорировав решения ООН.
— США взяли жесткую линию на развал резолюций ООН о международно-правовых основах ближневосточного урегулирования. Предлагают дождаться некой «сделки века», а тем временем приняли односторонние решения по Иерусалиму и Голанам, — отметил Сергей Лавров.
Напомнил он и о выходе США из договоров по контролю над вооружениями. Российский министр добавил, что Москва в этом контексте заявила о своем решении не размещать наземные РСМД в Европе и других регионах, если и пока этого будут воздерживаться американцы.
По мнению министра, наше поколение должно деидеологизировать сотрудничество перед лицом общих угроз. Он процитировал российского ученого Андрея Сахарова: «Разобщенность человечества угрожает ему гибелью... Для человечества отойти от края пропасти — значит преодолеть разобщенность».
Мистер Нет
Вместе с белорусским министром иностранных дел Владимиром Макеем и Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем Сергей Лавров успел также открыть выставку, посвященную бывшему министру иностранных дел СССР Андрею Громыко.
«Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны», — одно из самых известных высказываний великого дипломата. Именно он впервые выдвинул инициативу о запрете испытания ядерного оружия, положив начало политике контроля над вооружениями.
В 1946 году Андрей Громыко стал первым представителем СССР при ООН и одновременно был назначен замминистра иностранных дел. Именно тогда он получил прозвище Мистер Нет, так как постоянно использовал право вето из-за американских инициатив.
Сергей Лавров рассказал о впечатлениях от русского дипломата еще одного выдающегося деятеля — Генри Киссинджера. Американец не раз отмечал масштаб фигуры Громыко и его «умение мыслить крупно».
Министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко и государственный секретарь США, помощник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер, Женева, 11 июля 1975 года
Антониу Гутерриш считает, что сегодня хорошо было бы, если все мировые игроки придерживались бы такой же позиции, что и Громыко, и предпочитали мир, а не войну.
Подводя итоги участия Москвы в 74-й сессии ГА ООН, член российской делегации, дипломат, исполнительный вице-президент Российско-американского совета делового сотрудничества Эднан Агаев отметил, что РФ удалось донести свою позицию по всем аспектам международной повестки.
— Все ключевые вопросы рассмотрены. По Украине можно констатировать желание с обеих сторон двигаться навстречу. Что касается Ирана — ключевым для нас на переговорах стало то, что все участники заявили о своем нежелании доводить кризис до открытого противостояния, — сказал он «Известиям».
Москва добилась того, чего хотела — донесла свою позицию на всех двусторонних переговорах, уверен дипломат.