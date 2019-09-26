Прямой эфир

США не выдали Рогозину визу для участия в конференции

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что США не выдали ему визу для участия в конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Проигрыш в лотерею: в России предложили запретить грин-карты
В Госдуме считают, что это может стать достойным ответом на скандал с недопуском части делегации РФ на ГА ООН

«Честно говоря, уже не интересуюсь этим вопросом, так как привык к неадекватности санкционных действий США», — цитирует главу госкорпорации «Интерфакс».

«Те, кто мне нужен для работы, они все здесь. Если кто-то со мной хочет работать, тот сам приедет ко мне. Я не вижу каких-то проблем с точки зрения организации работы», — добавил Рогозин.

24 сентября сообщалось, что 10 членам российской делегации, в том числе главе международного комитета Совфеда Константину Косачеву и главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому, не выдали американские визы для участия в Генассамблее OOH.

В связи с действиями Вашингтона замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил своему американскому коллеге протест. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала решение США возмутительным примером неуважения к членам международной организации, а сенатор Косачев пригрозил «чувствительным и болезненным» ответом, который Москва, по его словам, уже прорабатывает.

В Кремле ситуацию назвали неприемлемой и провоцирующей на жесткую реакцию, ведь речь идет не о двустороннем визите, а о приезде делегации страны на международную конференцию.

В Госдепартаменте ответили, что ответственно относятся к выполнению своих международных обязательств по организации мероприятий ООН, но информацию о визах разглашать не могут в связи с конфиденциальным характером информации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдепе США прокомментировали ситуацию с визами делегации РФ в ООН
Лавров поблагодарил США за визу для участия в сессии Генассамблеии ООН

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019