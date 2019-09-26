США не выдали Рогозину визу для участия в конференции

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что США не выдали ему визу для участия в конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Честно говоря, уже не интересуюсь этим вопросом, так как привык к неадекватности санкционных действий США», — цитирует главу госкорпорации «Интерфакс».

«Те, кто мне нужен для работы, они все здесь. Если кто-то со мной хочет работать, тот сам приедет ко мне. Я не вижу каких-то проблем с точки зрения организации работы», — добавил Рогозин.

24 сентября сообщалось, что 10 членам российской делегации, в том числе главе международного комитета Совфеда Константину Косачеву и главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому, не выдали американские визы для участия в Генассамблее OOH.

В связи с действиями Вашингтона замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил своему американскому коллеге протест. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала решение США возмутительным примером неуважения к членам международной организации, а сенатор Косачев пригрозил «чувствительным и болезненным» ответом, который Москва, по его словам, уже прорабатывает.

В Кремле ситуацию назвали неприемлемой и провоцирующей на жесткую реакцию, ведь речь идет не о двустороннем визите, а о приезде делегации страны на международную конференцию.

В Госдепартаменте ответили, что ответственно относятся к выполнению своих международных обязательств по организации мероприятий ООН, но информацию о визах разглашать не могут в связи с конфиденциальным характером информации.