Лавров предложил перенести мероприятия из США после ситуации с визами

Невыдача властями США виз части российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН заставляет задуматься о пересмотре площадки для проведения международных конференций. Об этом 25 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В этот день на полях сессии ГА ООН проводилась 11-я конференция по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Лавров отметил, что «конференция была омрачена возмутительным инцидентом, связанным с неисполнением американской стороной своих обязательств».Так, Вашингтон отказал в визах практически всей российской делегации, «хотя все процедуры с нашей стороны были выполнены».

«Видимо, приходит время подумать о том, чтобы переносить такие конференции из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям», — цитирует Лаврова «РИА Новости».

Ранее Лавров поблагодарил США за предоставление ему визы, а саму ситуацию назвал позором «для державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции».

74-я сессия Генассамблеи ООН открылась 17 сентября, в ней примут участие представители практически 200 стран. 24 сентября в Нью-Йорке начались общие прения Всемирной организации.

В этот же день стало известно, что 10 членов российской делегации, включая члена Совета Федерации Константина Косачева, не получили американские визы для участия в ГА ООН — американская сторона не оформила документы в срок, пишет «Газета.ру».

В связи с действиями Вашингтона замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил своему американскому коллеге протест. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала решение США возмутительным примером неуважения к членам международной организации, а сенатор Косачев пригрозил «чувствительным и болезненным» ответом, который Москва, по его словам, уже прорабатывает.

В Кремле ситуацию назвали неприемлемой и провоцирующей на жесткую реакцию, ведь речь идет не о двустороннем визите, а о приезде делегации страны на международную конференцию.

В Госдепартаменте ответили, что ответственно относятся к выполнению своих международных обязательств по организации мероприятий ООН, но информацию о визах разглашать не могут в связи с конфиденциальным характером информации.