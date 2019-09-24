Косачев допустил ответные шаги России на невыдачу виз США

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев допустил ответные шаги России на невыдачу американских виз некоторым российским политикам. Об этом сенатор заявил во вторник, 24 сентября.

«Тем самым радикальным, однозначным образом нарушив обязательства перед международным сообществом», — сказал Косачев РЕН ТВ. Таким образом, участие десяти политиков в Генассамблее ООН стало невозможным.

Визы для участия в сессии ГА ООН не смогли получить десять человек, включая сенатора.

«Это совершенно беспрецедентная ситуация, она ничем не спровоцирована, она носит вызывающий характер. Она создает реальные проблемы для полноценной работы российской делегации на сессии Генассамблеи», — сказал Косачев. Сложившаяся ситуация должна быть оценена международным сообществом и руководством ООН, подчеркнул он.

По мнению Косачева, подобные провокации не должны сходить с рук американской стороне.

«Мы будем консультироваться по ответным шагам с российской стороны, я лично убежден в том, что они должны последовать», — заключил он.

Ранее 24 сентября стало известно, что 10 членов российской делегации, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генеральной ассамблее ООН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ США выдать визы некоторым представителям российской делегации стал возмутительным примером неуважения со стороны Вашингтона к членам Всемирной организации.