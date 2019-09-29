Ни при ком: в МИД РФ объяснили нелегитимность делегации Гуайдо на ГА ООН

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо отправил своих сторонников на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, несмотря на то что страна уже была представлена там официальной делегацией. Любые заявления и действия людей оппозиционера не имеют к Боливарианской Республике никакого отношения и представляют собой ответственность той страны, от которой они были аккредитованы, заявили «Известиям» в МИД РФ . Впрочем, шаги Гуайдо не принесут ему желаемых результатов, отмечают эксперты.

Не ответственность Венесуэлы

О своем решении направить делегацию на очередную сессию Генассамблеи Хуан Гуайдо сообщил в социальных сетях 22 сентября. Оппозиционный политик настаивал, что она «уполномочена заключать соглашения с ведущими мировыми лидерами, чтобы усилить давление» на президента Николаса Мадуро и его правительство.

В состав «самопровозглашенной» делегации, которую возглавил представитель Гуайдо в США Карлос Веккьо, вошли также назначенный им «министром» иностранных дел Хулио Борхес и «ответственный» за гуманитарную помощь Мигель Писарро.

гуайдо Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо на пресс-конференции в Каракасе Фото: REUTERS/Ivan Alvarado

Повестка дня посланников Гуайдо включала в себя лишь двусторонние встречи с другими делегациями, в том числе со странами — участницами Международной контактной группы по Венесуэле. Это связано с тем, что официальная позиция ООН заключается в признании Николаса Мадуро президентом Боливарианской Республики.

Однако говорить, что Венесуэла представлена на 74-й сессии Генассамблеи ООН двумя делегациями, неправильно, объяснил «Известиям» директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

— Страна направила на Генассамблею официальную делегацию, представляющую законное правительство Венесуэлы, — сказал дипломат, подчеркнув, что сторонники Хуана Гуайдо, которые отправились в Нью-Йорк в составе делегаций других стран, не имеют к Венесуэле никакого отношения.

Еще 20 сентября газета Folha de S.Paulo сообщила, что министерство иностранных дел Бразилии обратилось в ООН с просьбой аккредитовать представителей Гуайдо в качестве членов делегации этой страны на очередной сессии Генассамблеи ООН.

— В этом случае любые действия того или иного персонажа — это ответственность той страны, которая его в свою делегацию включила, — предупредил глава латиноамериканского департамента.

Кулаки после драки

Тем не менее присутствие представителей как от Мадуро, так и от Гуайдо на очередной Генассамблее ООН — это объективная реальность и в целом представляет собой вполне предсказуемый вариант развития событий, рассказал «Известиям» ученый секретарь Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

— Эта ситуация показывает, что двоевластие в Боливарианской Республике де-факто продолжается и оппозиция пытается использовать все имеющиеся в ее распоряжении рычаги для давления на Николаса Мадуро и его правительство, — отметил эксперт.

гуайдо Сессия Национального собрания Венесуэлы в Каракасе Фото: REUTERS/Ivan Alvarado

Более 50 государств, во главе с США и большинством европейских стран, официально признали лидером Венесуэлы главу оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, что на сегодняшний день невозможно не учитывать, добавил Розенталь.

Впрочем, этот шаг оппозиционного политика представляет собой не что иное, как жест отчаяния, прикрытый улыбками и рукопожатиями, поделился своим мнением с «Известиями» профессор МГИМО Борис Мартынов.

Гуайдо вероятно осознаёт, что запланированные встречи его делегации на полях Генассамблеи ни на шаг не приблизили его к заветной цели, и потому скромно продолжает играть свою роль в надежде не лишиться оказываемой ему западными странами финансовой поддержки, уверен эксперт.

По его мнению, на сегодняшний день время работает на легитимное правительство Николаса Мадуро, чьим несомненным плюсом и заслугой можно считать умение держать власть.

США просчитались

Как свидетельствует мировая практика, осуществить государственный переворот возможно лишь с первой попытки, а в дальнейшем шансы на успех в этом мероприятии убывают, напомнил Борис Мартынов.

­ США просчитались, понадеявшись на тяжелую экономическую ситуацию в Венесуэле вместо того, чтобы работать с армией страны, подчеркнул профессор. По его мнению, желающие поставить Гуайдо во главе государства не учли тот фактор, что вооруженные силы Боливарианской Республики воспитаны в духе традиционной преданности легитимным властям и принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела другой страны.

гуайдо Российско-венесуэльские переговоры. 25 сентября 2019 года Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Что же касается официальной делегации Венесуэлы на 74-й Генассамблее, то в ее состав вошли вице-президент Делси Родригес и глава МИДа Хорхе Арреаса. Сам же Николас Мадуро во время ГА ООН решил отправиться в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В рамках встречи, состоявшейся в среду, российский лидер вновь заверил своего латиноамериканского коллегу, что Москва «последовательно поддерживает все легитимные органы власти» Венесуэлы. Таким образом, пока делегаты Хуана Гуайдо пытались снискать кулуарное одобрение в Нью-Йорке, Николас Мадуро вновь получил публичную поддержку от такой крупной державы, как Россия.

Наряду с РФ правительство Николаса Мадуро считают законным Китай, Иран, Индия, Турция и ряд других государств.