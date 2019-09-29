Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Ни при ком: в МИД РФ объяснили нелегитимность делегации Гуайдо на ГА ООН

Люди самопровозглашенного президента Венесуэлы были аккредитованы от другой страны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Ни при ком: в МИД РФ объяснили нелегитимность делегации Гуайдо на ГА ООН
2019-09-27 10:59:22">
2019-09-27 10:59:22
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо отправил своих сторонников на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, несмотря на то что страна уже была представлена там официальной делегацией. Любые заявления и действия людей оппозиционера не имеют к Боливарианской Республике никакого отношения и представляют собой ответственность той страны, от которой они были аккредитованы, заявили «Известиям» в МИД РФ. Впрочем, шаги Гуайдо не принесут ему желаемых результатов, отмечают эксперты.

Делегация США покинула зал на выступлении вице-президента Венесуэлы

Не ответственность Венесуэлы

О своем решении направить делегацию на очередную сессию Генассамблеи Хуан Гуайдо сообщил в социальных сетях 22 сентября. Оппозиционный политик настаивал, что она «уполномочена заключать соглашения с ведущими мировыми лидерами, чтобы усилить давление» на президента Николаса Мадуро и его правительство.

В состав «самопровозглашенной» делегации, которую возглавил представитель Гуайдо в США Карлос Веккьо, вошли также назначенный им «министром» иностранных дел Хулио Борхес и «ответственный» за гуманитарную помощь Мигель Писарро.

гуайдо
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо на пресс-конференции в Каракасе

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо на пресс-конференции в Каракасе

Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
МИД России назвал позором возможное участие команды Гуайдо на ГА ООН

Повестка дня посланников Гуайдо включала в себя лишь двусторонние встречи с другими делегациями, в том числе со странами — участницами Международной контактной группы по Венесуэле. Это связано с тем, что официальная позиция ООН заключается в признании Николаса Мадуро президентом Боливарианской Республики.

Однако говорить, что Венесуэла представлена на 74-й сессии Генассамблеи ООН двумя делегациями, неправильно, объяснил «Известиям» директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Страна направила на Генассамблею официальную делегацию, представляющую законное правительство Венесуэлы, — сказал дипломат, подчеркнув, что сторонники Хуана Гуайдо, которые отправились в Нью-Йорк в составе делегаций других стран, не имеют к Венесуэле никакого отношения.

Еще 20 сентября газета Folha de S.Paulo сообщила, что министерство иностранных дел Бразилии обратилось в ООН с просьбой аккредитовать представителей Гуайдо в качестве членов делегации этой страны на очередной сессии Генассамблеи ООН.

Лавров назвал ложью сообщения о встрече с представителями Гуайдо

В этом случае любые действия того или иного персонажа — это ответственность той страны, которая его в свою делегацию включила, — предупредил глава латиноамериканского департамента.

Кулаки после драки

Тем не менее присутствие представителей как от Мадуро, так и от Гуайдо на очередной Генассамблее ООН — это объективная реальность и в целом представляет собой вполне предсказуемый вариант развития событий, рассказал «Известиям» ученый секретарь Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

Эта ситуация показывает, что двоевластие в Боливарианской Республике де-факто продолжается и оппозиция пытается использовать все имеющиеся в ее распоряжении рычаги для давления на Николаса Мадуро и его правительство, — отметил эксперт.

гуайдо
Сессия Национального Собрания Венесуэлы в Каракасе

Сессия Национального собрания Венесуэлы в Каракасе

Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Игра продолжается: Мадуро укрепляет позиции на скандалах в окружении Гуайдо
Чем закончится противостояние в Венесуэле

Более 50 государств, во главе с США и большинством европейских стран, официально признали лидером Венесуэлы главу оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, что на сегодняшний день невозможно не учитывать, добавил Розенталь.

Впрочем, этот шаг оппозиционного политика представляет собой не что иное, как жест отчаяния, прикрытый улыбками и рукопожатиями, поделился своим мнением с «Известиями» профессор МГИМО Борис Мартынов.

Гуайдо вероятно осознаёт, что запланированные встречи его делегации на полях Генассамблеи ни на шаг не приблизили его к заветной цели, и потому скромно продолжает играть свою роль в надежде не лишиться оказываемой ему западными странами финансовой поддержки, уверен эксперт.

По его мнению, на сегодняшний день время работает на легитимное правительство Николаса Мадуро, чьим несомненным плюсом и заслугой можно считать умение держать власть.

США просчитались

Как свидетельствует мировая практика, осуществить государственный переворот возможно лишь с первой попытки, а в дальнейшем шансы на успех в этом мероприятии убывают, напомнил Борис Мартынов.

­ США просчитались, понадеявшись на тяжелую экономическую ситуацию в Венесуэле вместо того, чтобы работать с армией страны, подчеркнул профессор. По его мнению, желающие поставить Гуайдо во главе государства не учли тот фактор, что вооруженные силы Боливарианской Республики воспитаны в духе традиционной преданности легитимным властям и принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела другой страны.

гуайдо
Российско-венесуэльские переговоры

Российско-венесуэльские переговоры. 25 сентября 2019 года

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Что же касается официальной делегации Венесуэлы на 74-й Генассамблее, то в ее состав вошли вице-президент Делси Родригес и глава МИДа Хорхе Арреаса. Сам же Николас Мадуро во время ГА ООН решил отправиться в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В рамках встречи, состоявшейся в среду, российский лидер вновь заверил своего латиноамериканского коллегу, что Москва «последовательно поддерживает все легитимные органы власти» Венесуэлы. Таким образом, пока делегаты Хуана Гуайдо пытались снискать кулуарное одобрение в Нью-Йорке, Николас Мадуро вновь получил публичную поддержку от такой крупной державы, как Россия.

Наряду с РФ правительство Николаса Мадуро считают законным Китай, Иран, Индия, Турция и ряд других государств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подъем госпереворотом: Каракас заявил о попытке путча в стране
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пытается перетянуть армию на свою сторону
От ворот переворот: Каракас заявил о провале попыток свергнуть власть
Сотрудничество России и Венесуэлы, несмотря на нестабильность в стране, идет в рабочем порядке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019