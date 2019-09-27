Матвиенко заявила о готовности РФ разместить у себя штаб-квартиру ООН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 27 сентября заявила, Россия разместит у себя штаб-квартиру ООН, если подобное предложение поступит.

«Что касается возможности переноса штаб-квартиры ООН в Россию, то, я думаю, если бы такое решение было принято, то наша страна смогла бы обеспечить это «великое переселение» Организации Объединенных Наций и уж точно гарантировала бы права всех зарубежных участников», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам председателя СФ, эта тема — непростая, поскольку для создания такой инфраструктуры требуются сотни миллиардов долларов. Однако, добавила она, учитывая, что ООН существует за счет взносов государств-членов, дело не в деньгах, а в принципиальном решении.

Матвиенко также высказалась относительно запрета США на выдачу виз в страну членам российской делегации, заявив, что такие действия являются вызовом для ООН.

По мнению политика, организация должна пересмотреть свое соглашение с США, чтобы получить право самостоятельно решать, какие национальные делегации и их члены должны получить американские визы для участия в ее мероприятиях.

Днем ранее сообщалось, что президент Ирана Хасан Роухани заявил, что проголосует за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну в случае обсуждения такой темы. Иранский лидер также отметил, что Вашингтон не имеет права не пускать кого-либо на заседания в ООН. По мнению Роухани, это неправильная политика.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также прокомментировал эту тему, напомнив о «прозорливом» предложении советского лидера Иосифа Сталина перенести штаб квартиру ООН в Сочи. Он подчеркнул, что США как принимающая форум страна не исполняет свои обязательства.

24 сентября стало известно, что 10 членам российской делегации не выдали американские визы для участия в ГА ООН. По словам члена СФ Константина Косачева, это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий.