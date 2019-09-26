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Москва предложит проводить заседания Первого комитета ГА ООН не в США

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Москва в качестве ответа на невыдачу Вашингтоном американских виз представителям делегации РФ предлагает проводить заседания Первого комитета Генассамблеи (ГА) ООН не в США. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», выдержка из которого опубликована на сайте издания в четверг, 26 сентября.

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«В отношении ответных мер, мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению — есть такой орган — проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США. Мы сейчас посмотрим, как отреагируют другие члены международного сообщества», — сказал Рябков, добавив, что не только Россия страдает от «американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс».

74-я сессия Генассамблеи ООН открылась 17 сентября, в ней поучаствуют представители около 200 стран. В среду, 24 сентября, в Нью-Йорке начались общие прения международной организации. В этот же день стало известно о невыдаче виз США для участия в мероприятиях всемирной организации 10 членам российской делегации, включая члена Совета Федерации Константина Косачева. Американская сторона не оформила документов в срок, уточняла «Газета.ру».

В связи с этим Рябков выразил протест своему американскому коллеге. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала решение США возмутительным примером неуважения к членам международной организации, а сенатор Косачев пообещал «чувствительный и болезненный» ответ, который, по его словам, прорабатывается в Москве. В то же время сенатор допустил, что «тем или иным членам российской делегации все-таки будет предоставлена возможность приехать на Генассамблею и поучаствовать в дискуссии». Однако он считает, что это вряд ли произойдет на текущей неделе.

В Кремле невыдачу виз россиянам назвали неприемлемой, поскольку это не двусторонний визит, а приезд делегации государства на международную конференцию.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ситуация заставляет задуматься о пересмотре площадки для проведения международных конференций.

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