Прямой эфир

Лавров предложил перенести штаб-квартиру организации в Сочи

0
Выделить главное
вкл
выкл

Сергей Лавров напомнил о «прозорливом» предложении советского лидера Иосифа Сталина перенести штаб квартиру ООН в Сочи. Об этом он заявил на конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, на которую не попали почти все российские участники. Лавров подчеркнул, что США как принимающая форум страна не исполняет свои обязательства. Обсуждая проблему ядерных испытаний, дипломат заявил, что ситуация вокруг договора серьезно ухудшилась. Он призвал США срочно ратифицировать договор о запрещении ядерных испытаний.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019