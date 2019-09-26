Лавров предложил перенести штаб-квартиру организации в Сочи

Сергей Лавров напомнил о «прозорливом» предложении советского лидера Иосифа Сталина перенести штаб квартиру ООН в Сочи. Об этом он заявил на конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, на которую не попали почти все российские участники. Лавров подчеркнул, что США как принимающая форум страна не исполняет свои обязательства. Обсуждая проблему ядерных испытаний, дипломат заявил, что ситуация вокруг договора серьезно ухудшилась. Он призвал США срочно ратифицировать договор о запрещении ядерных испытаний.