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Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

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Москва предлагает в качестве ответа на невыдачу американских виз представителям российской делегации проводить заседания Первого комитета Генассамблеи (ГА) ООН не в США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», выдержка из которого опубликована на сайте издания в четверг, 26 сентября.

«В отношении ответных мер, мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению — есть такой орган — проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США», — сказал дипломат.

Рябков добавил, что не только Россия страдает от «американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс».

74-я сессия Генассамблеи ООН открылась 17 сентября, в ней поучаствуют представители около 200 стран. В среду, 24 сентября, в Нью-Йорке начались общие прения международной организации. В этот же день стало известно о невыдаче виз США для участия в мероприятиях всемирной организации 10 членам российской делегации, в том числе сенатору Константину Косачеву и главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому.

В Кремле ситуацию назвали неприемлемой и провоцирующей на жесткую реакцию, ведь речь идет не о двустороннем визите, а о приезде делегации страны на международную конференцию.

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